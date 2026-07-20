Turismo

Vietnam se afianza como el segundo destino más popular para turistas surcoreanos

Vietnam se mantuvo en mayo como el segundo destino extranjero predilecto de los turistas surcoreanos (278 000 visitantes), superado solo por Japón.

Una familia de turistas coreanos posa para una foto en la ciudad costera de Da Nang. (Foto: VNA)
Una familia de turistas coreanos posa para una foto en la ciudad costera de Da Nang. (Foto: VNA)

Seúl (VNA) - Vietnam se mantuvo como el segundo destino extranjero más elegido por los turistas surcoreanos en mayo, solo por detrás de Japón, según los datos publicados por la Organización de Turismo de Corea (KTO) el 19 de julio.

El reporte esadístico mostró que 2,34 millones de surcoreanos viajaron al extranjero con fines turísticos en mayo, un 2,4% más que en abril, marcando el primer aumento del turismo emisor desde principios de año.

Japón continuó siendo el principal destino, al recibir alrededor de 951 mil visitantes surcoreanos, el equivalente al 40,6% del total de viajeros al exterior. Vietnam ocupó el segundo lugar con aproximadamente 278.000 visitantes, seguido por Estados Unidos, 100 mil; Taiwán (China), 79 mil; Tailandia, 64 mil; Filipinas, 61 mil; y Hong Kong (China), 59 mil.

En los primeros cinco meses de este año, casi 4,89 millones de surcoreanos visitaron Japón, cifra que equivale a más de la mitad del total registrado durante todo 2025.

La mayoría de los otros principales destinos registraron una disminución de llegadas de turistas surcoreanos en comparación con el mismo período del año pasado. Vietnam experimentó una caída del 12,8%, mientras que Tailandia disminuyó un 29,9%, Filipinas un 28,3%, Estados Unidos un 23,1%, Hong Kong (China) un 20,1% y Taiwán (China) un 13,2%.

Los viajeros de entre 30 y 39 años representaron la mayor proporción de turistas que viajaron al extranjero, con un 21,8%, seguidos por el grupo de 40 a 49 años, con un 18,7%.

El gasto medio por viaje aumentó hasta los 1.007 dólares por persona en mayo, frente a los 982 dólares de abril, elevando el gasto total de los surcoreanos en viajes internacionales a unos 2,36 mil millones de dólares./.

VNA
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