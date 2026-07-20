Turismo

La gastronomía, un pilar para fortalecer la marca turística de Vietnam

Vietnam busca convertir su gastronomía en el eje de su marca turística mediante experiencias culturales, innovación y promoción internacional.

El pho vietnamita (Foto: vietnam.vnanet.vn)
El pho vietnamita (Foto: vietnam.vnanet.vn)

Hanoi (VNA) - En un contexto en el que el turismo mundial concede cada vez mayor importancia a las experiencias culturales, la gastronomía se consolida como una de las principales fortalezas de Vietnam. Especialistas consideran que el país debe pasar de promocionar sus platos tradicionales a construir experiencias culturales integrales que conviertan el arte culinario en un elemento central de la marca turística nacional.

En los últimos años, la gastronomía vietnamita ha reforzado su prestigio internacional, al ser reconocida por los Premios Mundiales de la Gastronomía (World Culinary Awards) como el principal destino gastronómico de Asia entre 2019 y 2023 y del mundo en 2022 y 2023. Asimismo, la expansión de la Guía Michelin desde 2023 y el reconocimiento otorgado a restaurantes de Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang han incrementado su visibilidad internacional.

En 2025, la revista británica Time Out incluyó a Vietnam entre los 20 mejores destinos invernales del mundo y lo destacó como el mejor para los amantes de la gastronomía. Por su parte, TasteAtlas 2025/2026 situó al país en el puesto 16 entre las 100 mejores cocinas del mundo.

De acuerdo con la Asociación Mundial de Turismo Gastronómico, el 81% de los viajeros desea descubrir la cocina local y destina entre el 25% y el 35% de su presupuesto a la alimentación. Se prevé que el mercado del turismo gastronómico en Vietnam alcance un valor de 20,17 mil millones de dólares en 2034, con un ritmo de desarrollo de 13,92% en el periodo 2026-2034.

Expertos señalan que el reto consiste en transformar la gastronomía de un simple producto de consumo en una experiencia cultural participativa. En ese proceso, la digitalización del patrimonio culinario, el desarrollo de bases de datos y mapas gastronómicos, así como la aplicación de la inteligencia artificial y el impulso a la inversión privada, contribuirán a fortalecer la competitividad del turismo vietnamita y consolidar la gastronomía como uno de los principales símbolos de la imagen del país.

La subdirectora de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, Nguyen Thi Hoa Mai, afirmó que la competencia entre destinos turísticos es cada vez más intensa, especialmente en el Sudeste Asiático. Frente a las importantes inversiones promocionales realizadas por países como Tailandia y Singapur, Vietnam necesita renovar su estrategia para atraer nuevos segmentos de visitantes.

Con ese objetivo, la Administración presentó al Gobierno un proyecto de promoción internacional del turismo y la gastronomía para el período 2026-2030, que propone convertirla en un elemento central de la marca turística nacional y fortalecer la competitividad del país en Asia y el mundo.

Según Hoa Mai, naciones como China, Japón, Corea del Sur, Italia y Tailandia han desarrollado estrategias nacionales que no solo promocionan sus platos tradicionales, sino también las historias, costumbres e identidad cultural asociadas a cada preparación.

Por su parte, Hoang Dao Bao Cam, investigadora del Instituto de Cultura, Artes, Deportes y Turismo de Vietnam, señaló que el turismo mundial evoluciona hacia experiencias con un mayor contenido cultural. En este contexto, la gastronomía deja de ser únicamente un producto de consumo para convertirse en un patrimonio y una herramienta de diplomacia cultural.

No obstante, advirtió que el turismo gastronómico vietnamita continúa centrado principalmente en la calidad de los platos, mientras presta escasa atención a la construcción de relatos culturales, además de enfrentar limitaciones en la calidad de los servicios, la promoción y los estándares de seguridad alimentaria.

A juicio de la especialista, integrar las historias culturales en la experiencia culinaria permite transformar cada comida en un recorrido por el patrimonio local, reforzar la identidad del destino e impulsar el desarrollo de la economía creativa./.

VNA
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