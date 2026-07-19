Película vietnamita promueve orgullo por la especial solidaridad Vietnam - Laos



Vientián (VNA) - La Embajada de Vietnam en Laos organizó el 18 de julio una proyección de la película vietnamita “Mua Do” (Lluvia Roja), que atrajo a más de 300 participantes procedentes de 21 agencias, organizaciones, empresas y la comunidad vietnamita en Laos.



El evento se celebró con motivo del 49º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos (18 de julio) y del 79º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires de Vietnam (27 de julio). Asimismo, tuvo como objetivo fortalecer la conexión estratégica en los ámbitos de la cultura y la comunicación entre ambos países en la nueva etapa de desarrollo.



En la apertura del evento, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, destacó que el tratado constituye un documento estratégico integral y de largo plazo, así como la base política y jurídica más sólida para reforzar la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos.



El diplomático señaló que la proyección no solo respondió a las necesidades de disfrute cultural y artístico, sino que también brindó una oportunidad significativa, especialmente para las jóvenes generaciones de ambos países, de recordar su historia común, promover las tradiciones revolucionarias y fortalecer el patriotismo.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)



El evento fue un ejemplo concreto de los esfuerzos proactivos para diversificar las actividades de comunicación exterior en Laos, contribuyendo a la implementación de las resoluciones del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre cultura, ciencia-tecnología y transformación digital.



La cinta recrea de manera vívida la defensa de 81 días de la Ciudadela Antigua de Quang Tri en 1972, y retrata el valor y los ideales de jóvenes estudiantes vietnamitas que abandonaron las aulas para luchar por la independencia y la libertad nacional.



La película ha recibido varios prestigiosos premios nacionales, entre ellos el Loto de Oro y la Cometa de Oro, y fue seleccionada como la representante de Vietnam para los Oscar. Su poderosa representación de los sacrificios durante la guerra conmovió profundamente al público.



Entre los asistentes se encontraba Nguyen Thi Lan Chi, subdirectora de la escuela bilingüe Laos-Vietnam Nguyen Du. Señaló que, aunque solo había conocido la guerra a través de los libros, la película le permitió comprender mucho más profundamente los sacrificios realizados por los soldados vietnamitas y el valor de la paz en la actualidad.



Como educadora vietnamita que trabaja en Laos, afirmó que siente una gran responsabilidad de transmitir estas lecciones históricas a las generaciones jóvenes, ayudándolas a comprender mejor y valorar la amistad duradera entre las dos naciones./.



