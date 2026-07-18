Cultura-Deporte

Cultura vietnamita deja su huella en la 36.ª Feria del Libro de Hong Kong (China)

El proyecto "Soul of Vietnam" promovió el patrimonio, la cultura y la identidad vietnamitas en la 36.ª Feria del Libro de Hong Kong (China).

Bonnie Chau, representa la cultura vietnamita en el evento. (Fuente: VNA)
Bonnie Chau, representa la cultura vietnamita en el evento. (Fuente: VNA)

Hong Kong, China (VNA) - La cultura vietnamita tuvo una destacada presencia en la 36.ª Feria del Libro de Hong Kong (China), donde la fundadora del proyecto artístico "Soul of Vietnam", Bonnie Chau, representó a la nueva generación de creadores vietnamitas con el objetivo de acercar al público local e internacional la riqueza cultural, el patrimonio y la identidad de Vietnam.

A través de iniciativas artísticas inspiradas en el patrimonio nacional, Bonnie Chau presentó una propuesta que combina ilustración, narrativa visual y lenguaje cinematográfico para mostrar la diversidad cultural del país. Sus obras invitan a descubrir la profundidad del patrimonio vietnamita, su gastronomía y algunos de sus paisajes más emblemáticos desde una perspectiva contemporánea y accesible.

En este contexto, el proyecto "Soul of Vietnam" desempeña un papel central al documentar escenas de la vida cotidiana, tradiciones y expresiones culturales de Vietnam. Mediante un enfoque audiovisual moderno, la iniciativa busca acercar la identidad vietnamita al público internacional y ofrecer una imagen auténtica y cercana del país.

Su participación también se vio favorecida por su condición de vietnamita de origen chino y su dominio del cantonés, lo que le permitió establecer una comunicación directa con los visitantes de Hong Kong. Esta cercanía facilitó la difusión de historias sobre la cultura, la gastronomía y la vida en Vietnam, generando un mayor interés y conexión con el público.

Durante el evento, Bonnie Chau expresó su satisfacción por haber sido invitada como representante de Vietnam por el Consulado General de Vietnam en Hong Kong y por los organizadores de la feria. Asimismo, manifestó su deseo de que esta iniciativa contribuya a ofrecer una visión más amplia y objetiva de Vietnam a la comunidad internacional, además de fortalecer la cooperación entre Vietnam y Hong Kong no solo en los ámbitos cultural y turístico, sino también en el económico.

La participación vietnamita en la 36.ª Feria del Libro de Hong Kong se consolidó así como una plataforma para proyectar la imagen de un Vietnam moderno, creativo y abierto al mundo. Al mismo tiempo, el encuentro reforzó los intercambios culturales y abrió nuevas oportunidades para ampliar la cooperación y el entendimiento mutuo entre Vietnam, Hong Kong y la comunidad internacional./.

VNA
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