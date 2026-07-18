Turismo

Potencian valor del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong

La provincia vietnamita de Lam Dong refuerza la protección y el desarrollo sostenible del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong mediante nuevas normas, geoturismo y economía verde.

Volcán Bang Mo, municipio de Ea T'ling, distrito de Cu Jut, provincia de Dak Nong. (Fuente: VNA)
Volcán Bang Mo, municipio de Ea T'ling, distrito de Cu Jut, provincia de Dak Nong. (Fuente: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Lam Dong puso en marcha una serie de medidas para reforzar la gestión, protección y puesta en valor del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong, con el propósito de armonizar la conservación del patrimonio con el desarrollo del turismo sostenible y la economía verde.

Tras la reorganización de las unidades administrativas del país, el geoparque pasó a abarcar unos 4.760 kilómetros cuadrados distribuidos en 22 comunas del oeste de la provincia. Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Geoparque Mundial en 2020, el área alberga destacados valores geológicos, paisajísticos, de biodiversidad y culturales de las comunidades étnicas autóctonas.

El vicepresidente del Comité Popular provincial Dinh Van Tuan informó que las autoridades aprobaron un reglamento para la gestión, protección y desarrollo del geoparque, elaborado conforme a la legislación vietnamita y a los criterios de la UNESCO, con el fin de fortalecer el marco jurídico para la conservación del patrimonio y el desarrollo socioeconómico sostenible.

La normativa divide el geoparque en tres zonas funcionales: núcleo, amortiguamiento y desarrollo sostenible. La primera estará sometida a una protección estricta para preservar sus valores más relevantes; la segunda limitará el impacto de las actividades de desarrollo; y la tercera permitirá actividades económicas y sociales compatibles con los objetivos de conservación.

Las autoridades provinciales también ordenaron reforzar la inspección y supervisión para prevenir y sancionar las acciones que afecten al patrimonio, el paisaje, el medio ambiente y la biodiversidad, al tiempo que intensificarán las campañas de sensibilización dirigidas a la población sobre la importancia de proteger y valorizar el geoparque.

vnanet-potal-lam-dong-xay-dung-quy-che-quan-ly-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-dak-nong-8699589.jpg
Entrada de la cueva volcánica C7, Parque Geológico de Dak Nong. (Fuente: VNA)

Paralelamente, Lam Dong promoverá el desarrollo del geoturismo, el ecoturismo y el turismo comunitario, garantizando que los proyectos de infraestructura y los nuevos productos turísticos respeten los valores patrimoniales y el entorno natural.

La estrategia provincial se sustenta en el principio de "conservar para desarrollar y desarrollar para conservar", en línea con los criterios de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. En ese marco, se impulsarán modelos de turismo comunitario, productos locales, oficios tradicionales y expresiones culturales autóctonas para generar empleo, aumentar los ingresos y crear medios de vida sostenibles para la población.

Asimismo, la provincia movilizará recursos del presupuesto estatal, de la cooperación internacional y de otras fuentes legales para financiar la conservación, restauración y valorización del patrimonio. También fortalecerá la investigación científica, la aplicación de tecnologías digitales y la cooperación internacional para mejorar la gestión y promoción del geoparque.

El Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo fue designado como organismo encargado de coordinar estas acciones y preparar la documentación para la próxima revalidación del reconocimiento otorgado por la UNESCO.

Las autoridades confían en que estas medidas contribuyan a preservar a largo plazo los excepcionales valores geológicos, ecológicos y culturales del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong, al tiempo que impulsen un aprovechamiento sostenible de su potencial turístico y favorezcan el desarrollo de una economía verde en el oeste de la provincia./.

#Lam Dong #Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong #UNESCO
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Ver más

La belleza de la playa de Son Tra en Quang Ngai

La belleza de la playa de Son Tra en Quang Ngai

La playa de la aldea de Son Tra, ubicada en la comuna de Vạn Tuong, provincia centrovietnamita de Quang Ngai, cautiva por su paisaje virgen y apacible, con una extensa franja de arena fina y dorada, aguas cristalinas y afloramientos rocosos naturales que bordean la costa. El lugar conserva el ritmo de vida sencillo y auténtico de una tradicional comunidad pesquera, lo que, junto con su entorno tranquilo y su estrecha conexión con la naturaleza, la convierte en un destino ideal para quienes buscan descanso y paisajes aún poco explorados.

El mapeo 3D da vida al patrimonio cultural de Vietnam

El mapeo 3D da vida al patrimonio cultural de Vietnam

Una exposición multisensorial titulada Giao thoi (Transición), que combina una innovadora proyección de mapeo 3D con un sistema interactivo de sensores, ofrece a los visitantes un recorrido inmersivo por el patrimonio cultural de Vietnam. La muestra se ha convertido en uno de los principales atractivos del Museo de la Mujer de Vietnam.

El puente que conduce a la isla donde se erige el templo del difunto secretario general del Partido, Le Duan. (Foto: VNA)

La majestuosa belleza del lago Ke Go en Ha Tinh

Tras medio siglo de su construcción, el lago Ke Go no solo constituye una obra hidráulica “dorada” que transformó la agricultura de la provincia centrovietnamita de Ha Tinh, sino que también posee un paisaje natural imponente con un ecosistema diverso.

Turistas internacionales a Vietnam aumentan un 14,9%

Turistas internacionales a Vietnam aumentan un 14,9%

Vietnam recibió cerca de 12,3 millones de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026, un 14,9 % más que en el mismo período del año anterior, con lo que ya alcanzó casi la mitad de la meta de 25 millones de visitantes extranjeros prevista para este año.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Reanuda oficialmente la ruta aérea Kunming-Nha Trang

La aerolínea Vietjet reactivó la conexión entre el Aeropuerto Internacional Changshui y Cam Ranh utilizando aeronaves Airbus A321, una medida enfocada en atender la alta demanda de la temporada turística de verano.