Potencian valor del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong

Lam Dong, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Lam Dong puso en marcha una serie de medidas para reforzar la gestión, protección y puesta en valor del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong, con el propósito de armonizar la conservación del patrimonio con el desarrollo del turismo sostenible y la economía verde.

Tras la reorganización de las unidades administrativas del país, el geoparque pasó a abarcar unos 4.760 kilómetros cuadrados distribuidos en 22 comunas del oeste de la provincia. Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Geoparque Mundial en 2020, el área alberga destacados valores geológicos, paisajísticos, de biodiversidad y culturales de las comunidades étnicas autóctonas.

El vicepresidente del Comité Popular provincial Dinh Van Tuan informó que las autoridades aprobaron un reglamento para la gestión, protección y desarrollo del geoparque, elaborado conforme a la legislación vietnamita y a los criterios de la UNESCO, con el fin de fortalecer el marco jurídico para la conservación del patrimonio y el desarrollo socioeconómico sostenible.

La normativa divide el geoparque en tres zonas funcionales: núcleo, amortiguamiento y desarrollo sostenible. La primera estará sometida a una protección estricta para preservar sus valores más relevantes; la segunda limitará el impacto de las actividades de desarrollo; y la tercera permitirá actividades económicas y sociales compatibles con los objetivos de conservación.

Las autoridades provinciales también ordenaron reforzar la inspección y supervisión para prevenir y sancionar las acciones que afecten al patrimonio, el paisaje, el medio ambiente y la biodiversidad, al tiempo que intensificarán las campañas de sensibilización dirigidas a la población sobre la importancia de proteger y valorizar el geoparque.

Entrada de la cueva volcánica C7, Parque Geológico de Dak Nong. (Fuente: VNA)

Paralelamente, Lam Dong promoverá el desarrollo del geoturismo, el ecoturismo y el turismo comunitario, garantizando que los proyectos de infraestructura y los nuevos productos turísticos respeten los valores patrimoniales y el entorno natural.

La estrategia provincial se sustenta en el principio de "conservar para desarrollar y desarrollar para conservar", en línea con los criterios de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. En ese marco, se impulsarán modelos de turismo comunitario, productos locales, oficios tradicionales y expresiones culturales autóctonas para generar empleo, aumentar los ingresos y crear medios de vida sostenibles para la población.

Asimismo, la provincia movilizará recursos del presupuesto estatal, de la cooperación internacional y de otras fuentes legales para financiar la conservación, restauración y valorización del patrimonio. También fortalecerá la investigación científica, la aplicación de tecnologías digitales y la cooperación internacional para mejorar la gestión y promoción del geoparque.

El Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo fue designado como organismo encargado de coordinar estas acciones y preparar la documentación para la próxima revalidación del reconocimiento otorgado por la UNESCO.

Las autoridades confían en que estas medidas contribuyan a preservar a largo plazo los excepcionales valores geológicos, ecológicos y culturales del Geoparque Mundial de la UNESCO Dak Nong, al tiempo que impulsen un aprovechamiento sostenible de su potencial turístico y favorezcan el desarrollo de una economía verde en el oeste de la provincia./.