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Digitalización del patrimonio rural fortalece el turismo en provincia de Ninh Binh

La provincia de Ninh Binh impulsa la digitalización de la pagoda Keo Hanh Thien y la antigua aldea Hanh Thien para preservar el patrimonio y fomentar el turismo sostenible.

La pagoda Keo Hanh Thien. (Fuente:VNA)
La pagoda Keo Hanh Thien. (Fuente:VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - La comuna de Xuan Hong, en la provincia septentrional de Ninh Binh, desarrolla desde 2023 un proyecto de digitalización de la pagoda Keo Hanh Thien, Monumento Nacional Especial, y del espacio cultural de la antigua aldea Hanh Thien, con el propósito de preservar su patrimonio y promover un turismo sostenible.

La iniciativa contempla la creación de una base de datos digital sobre la historia, la arquitectura y los valores culturales del conjunto patrimonial, considerada una herramienta clave para proteger las tradiciones y acercarlas tanto a residentes como a visitantes.

Según el arquitecto Do Vu Loi, responsable del proyecto, la digitalización se basa en una investigación exhaustiva de fuentes históricas, especialmente documentos Han Nom (antiguo sistema de escritura vietnamita basado en caracteres chinos), complementada con trabajos de campo para elaborar modelos tridimensionales (3D), mapas digitales y un sistema estandarizado de información. Además, mediante tecnología de realidad virtual (VR360), códigos QR y comunicación de campo cercano (NFC), los usuarios pueden acceder a información detallada, recorrer virtualmente el monumento y conocer su historia desde cualquier lugar.

Dang Ngoc Ky, subdirector de la Junta de Gestión de la pagoda Keo Hanh Thien, explicó que estas herramientas no solo contribuyen a la conservación del patrimonio, sino que también amplían las posibilidades de investigación, educación y difusión cultural. Como parte del proyecto, la colección de documentos Han Nom está siendo digitalizada, traducida y sistematizada para facilitar su estudio y divulgación en plataformas digitales.

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Cartel promocional de la exposición "Hanh Thien: 200 años de su denominación", perteneciente al proyecto de digitalización del patrimonio de la pagoda Keo Hanh Thien. (Fuente: VNA)

La iniciativa también se ha extendido al conjunto del espacio cultural de la antigua aldea Hanh Thien, hoy conocida como aldea 9 de la comuna de Xuan Hong. En ese marco, se han digitalizado documentos históricos conservados en monumentos, archivos familiares y viviendas particulares, además de registrar testimonios de personas mayores para preservar los conocimientos tradicionales y la memoria colectiva.

A través del sitio web "Lang Hanh Thien", residentes y turistas pueden consultar información sobre la pagoda Keo Hanh Thien, la pagoda Dinh Lan, el santuario Tam Giap, la Casa Memorial del ex secretario general del Partido Comunista de Vietnam Truong Chinh y otros bienes patrimoniales de la localidad.

La aplicación de estas tecnologías está reforzando el atractivo turístico de Hanh Thien y favoreciendo el desarrollo de experiencias que combinan la visita a los monumentos con el conocimiento de la historia local y del paisaje rural tradicional. Según Tran Ngoc Anh, visitante procedente de Nam Dinh, el encanto de Hanh Thien radica no solo en su antiguo templo, sino también en sus casas tradicionales, callejuelas de ladrillo rojo, portales históricos y un entorno rural que conserva buena parte de su fisonomía original.

Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Xuan Hong, Nguyen Van Ke, destacó que el Festival del templo Keo Hanh Thien, inscrito desde 2019 en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, constituye una expresión representativa de las creencias y tradiciones agrícolas del Delta del río Rojo y se ha consolidado como uno de los principales atractivos del turismo cultural de la localidad./

#Ninh Binh #templo Keo Hanh Thien #patrimonio cultural
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