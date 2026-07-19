Cultura-Deporte

Juventud de Vietnam difunde valores históricos con iniciativas creativas

Jóvenes vietnamitas preservan la memoria histórica mediante colecciones, exposiciones y proyectos creativos que acercan el pasado a las nuevas generaciones.

Los miembros del proyecto "Historias en tiempos de paz" escuchan el testimonio del veterano de guerra Do Dang Khuay. (Fuente: nhandan.vn)
Los miembros del proyecto "Historias en tiempos de paz" escuchan el testimonio del veterano de guerra Do Dang Khuay. (Fuente: nhandan.vn)

Hanoi (VNA) - Más allá del aprendizaje de la historia a través de los libros, muchos jóvenes vietnamitas están preservando y difundiendo activamente los valores del pasado mediante iniciativas creativas que acercan la historia a la comunidad, especialmente a las nuevas generaciones.

Mai Phu Hao, nacido en 2008 en la comuna de An Bien, de la provincia sureña de An Giang, conserva actualmente más de 700 objetos relacionados con distintas etapas de la historia bélica de Vietnam. Desde que surgió su interés cuando cursaba la escuela primaria, ha dedicado años a buscar, recopilar y establecer vínculos con personas que comparten la misma afición para reunir una colección compuesta por cascos militares, uniformes, periódicos y numerosos objetos de gran valor histórico.

Según Phu Hao, cada pieza encierra una historia sobre el sacrificio de las generaciones anteriores. Además, restaura por iniciativa propia numerosos objetos deteriorados, que posteriormente son exhibidos en museos y templos dedicados a los mártires de su localidad. Su deseo es que estos recuerdos ayuden a los jóvenes a comprender que la paz de hoy fue alcanzada a costa de grandes pérdidas y, de este modo, valoren más la historia y asuman con mayor conciencia su responsabilidad hacia el país.

Además de conservar objetos históricos, muchos jóvenes han optado por narrar la historia desde una perspectiva contemporánea. El proyecto "Chuyen thoi binh" (Historias en tiempos de paz), desarrollado por estudiantes de la Academia de Periodismo y Comunicación, se centra en reflejar la vida de los soldados después de la guerra, en lugar de recrear únicamente combates o acontecimientos históricos.

Según el director del proyecto, Van Gia Khanh, el objetivo del equipo es retratar a las personas que hicieron la historia a través de relatos cotidianos, para que las nuevas generaciones comprendan y valoren mejor el legado preservado por quienes las precedieron.

El proyecto incluye tres secciones principales: "Thoi binh cua toi" (Mi vida en tiempos de paz), dedicada a excombatientes que continúan contribuyendo al desarrollo del país; "Nhung vet seo cua thoi gian" (Las cicatrices del tiempo), que recoge los recuerdos de veteranos heridos y enfermos; y "Nhung nguoi dong hanh" (Quienes los acompañan), dedicada a reconocer la labor de médicos, enfermeros y personal sanitario que los atienden.

Con el propósito de acercar la historia al público, el grupo utiliza diversos formatos, entre ellos archivos digitales, fotolibros y exposiciones interactivas. A pesar de las dificultades para recopilar documentos y contactar con los protagonistas, sus integrantes mantienen el compromiso de recrear de manera viva la memoria de la guerra y la vida en la posguerra.

Para Van Gia Khanh, la mayor fuente de inspiración ha sido comprobar que el espíritu de entrega de los soldados continúa vigente en tiempos de paz. Las respuestas positivas de la comunidad también se han convertido en un incentivo para desarrollar nuevos proyectos relacionados con la historia.

Junto con "Historias en tiempos de paz", otras iniciativas demuestran que las nuevas generaciones están difundiendo la historia mediante enfoques acordes con la sociedad contemporánea, fortaleciendo el sentimiento de gratitud, el orgullo nacional y la conciencia sobre el valor de la paz./.

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