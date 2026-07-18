Festival del Mar de Khanh Hoa 2026 impulsa desarrollo marítimo sostenible

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - El Festival del Mar de Khanh Hoa 2026 fue inaugurado en la ciudad de Nha Trang bajo el lema «Los colores del océano: alcanzando proyección internacional», con el propósito de promover el patrimonio marítimo de Vietnam y reafirmar la aspiración de la provincia de consolidarse como un destino de turismo marino de reconocimiento internacional.

Durante la ceremonia de apertura efectuada la víspera, la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, destacó que el país es una nación marítima con cerca de un millón de kilómetros cuadrados de espacio marítimo y más de 3.260 kilómetros de litoral.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, interviene en el acto. (Fuente: VNA)

Subrayó que, a lo largo de la historia, el mar ha constituido un espacio esencial para la supervivencia, el desarrollo y los intercambios del pueblo vietnamita, además de desempeñar un papel estratégico en la construcción y defensa nacionales.

La dirigente instó a Khanh Hoa y a las demás localidades costeras a aplicar de manera eficaz las políticas del Partido y del Estado sobre el desarrollo sostenible de la economía y la cultura marítimas, al tiempo que fortalecen la conciencia sobre la importancia estratégica de los mares e islas de Vietnam en la nueva etapa de desarrollo del país.

Asimismo, destacó la necesidad de convertir el turismo marítimo en un sector económico clave mediante el desarrollo de productos turísticos de alta calidad y con identidad propia, fortalecer la conectividad regional, ampliar la cooperación internacional y posicionar la marca del turismo marítimo vietnamita en el ámbito mundial.

Un espectáculo en el evento. (Fuente: VNA)

Tras diez ediciones, el Festival del Mar de Khanh Hoa ha evolucionado de una celebración local a un acontecimiento de relevancia nacional en los ámbitos cultural, económico y de las relaciones exteriores.

La edición de 2026 continúa promoviendo el patrimonio cultural marítimo de Vietnam, al tiempo que impulsa el turismo, la economía azul y la integración internacional. El presidente del Comité Popular de la provincia, Nguyen Viet Hung, reafirmó el compromiso de Khanh Hoa con un modelo de desarrollo basado en el mar, preservando al mismo tiempo los recursos marinos para las futuras generaciones.

Según explicó, el desarrollo sostenible debe generar prosperidad, mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio marino, con el objetivo de que Khanh Hoa se convierta, antes de 2030, en una ciudad administrada directamente por el Gobierno central y en un centro internacional de servicios, turismo y economía marítima.

Añadió que el lema del festival refleja la visión de desarrollo de la provincia, basada en preservar la identidad cultural y elevar los estándares para avanzar hacia una mayor integración internacional. Como muestra de esos avances, señaló que durante los seis primeros meses del año Khanh Hoa recibió a más de 11,9 millones de visitantes, entre ellos más de 4,6 millones de turistas internacionales.

El festival comprende 40 actividades culturales, artísticas, deportivas y turísticas, y se prevé que atraiga entre 600.000 y 800.000 visitantes nacionales e internacionales. En el marco del evento, el Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo presentó una plataforma digital destinada a facilitar el acceso a los destinos, los servicios turísticos y la información cultural de la provincia.

La ceremonia inaugural incluyó un espectáculo artístico con la participación de destacados artistas vietnamitas y compañías procedentes de Laos y de Corea del Sur.

Como parte del programa, hoy se celebró en la Plaza 2 de Abril la actividad «Ao dai – Los colores del mar», que reunió a más de dos mil integrantes de la Unión de Mujeres de la provincia y a numerosos visitantes internacionales.

Desfile ciclista por la bahía de Nha Trang. (Fuente: VNA)

Celebrada por quinta vez, la actividad tuvo como momento central un desfile ciclista por la bahía de Nha Trang, que combinó el Ao dai (traje tradicional vietnamita) con un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente.

Según los organizadores, la iniciativa promovió un estilo de vida ecológico, la protección del medio ambiente y la imagen de Khanh Hoa como un destino turístico sostenible y acogedor, además de contribuir a difundir la identidad cultural vietnamita entre los visitantes internacionales.

El programa también incluyó actuaciones musicales, danzas y desfiles de Ao dai protagonizados por integrantes de la Unión de Mujeres de toda la provincia./.