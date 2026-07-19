Turismo

Carnaval callejero, gran atractivo del Festival del Mar de Khanh Hoa 2026

El carnaval callejero del Festival del Mar de Khanh Hoa 2026 reunió a miles de visitantes con desfiles, carrozas y espectáculos internacionales en Nha Trang.

El ambiente vibrante del desfile de carnaval en la calle Tran Phu, en la ciudad de Nha Trang, provincia vietnamita de Khanh Hoa. (Foto: VNA)
El ambiente vibrante del desfile de carnaval en la calle Tran Phu, en la ciudad de Nha Trang, provincia vietnamita de Khanh Hoa. (Foto: VNA)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) – El carnaval callejero y el desfile de carrozas, eventos destacados del Festival del Mar de Khanh Hoa 2026, se celebraron anoche en la Plaza 2 de Abril y a lo largo de la calle Tran Phu, en la ciudad de Nha Trang, provincia vietnamita de Khanh Hoa.

Bajo el lema “Sinfonía del mar azul: convergencia de colores”, el evento atrajo a una gran cantidad de residentes y turistas nacionales e internacionales.

El espectáculo contó con diez carrozas decoradas con flores y la participación de más de 1.500 artistas, artesanos y actores. También estuvieron presentes delegaciones artísticas de Laos, Corea del Sur, Rusia y Vanuatu, convirtiendo el litoral de Nha Trang en un gran escenario de intercambio cultural, con vibrantes espectáculos de danza y actuaciones de arte callejero.

Las actividades comenzaron con un espectáculo de luces sincronizado con música moderna, que celebró la belleza del verano, las islas y la vitalidad de la provincia de Khanh Hoa.

vnanet-potal-ruc-ro-carnival-duong-pho-festival-bien-khanh-hoa-2026-8896799.jpg
Recreación de la belleza de la cultura marítima en el carnaval callejero. (Foto: VNA)


Además de promover el patrimonio local, el desfile reflejó las aspiraciones de desarrollo de la provincia mediante temas como el turismo verde, la transformación digital, la hotelería de alta gama, las energías renovables y la logística.

Para los participantes, el evento constituye una valiosa oportunidad para transmitir la imagen de una provincia joven, abierta, rica en identidad cultural y acogedora.

El carnaval callejero es uno de los momentos más esperados del Festival del Mar de Khanh Hoa 2026. La iniciativa busca impulsar la economía nocturna y reforzar el atractivo de la provincia, conocida como la “tierra del agar y los nidos de salanganas”. A través de espectáculos artísticos, música y carrozas florales, el evento promueve un modelo de desarrollo económico marítimo que combina la valorización del patrimonio, la protección ambiental y la integración internacional.

Con más de 40 actividades culturales, artísticas, deportivas y comerciales previstas en toda la provincia, el festival aspira a recibir entre 600.000 y 800.000 visitantes, consolidando el dinamismo de Khanh Hoa como un importante polo de crecimiento de la región sur de la costa central de Vietnam./.

VNA
#Kỷ nguyên mới #KNM #Festival del Mar de Khanh Hoa 2026 #carnaval callejero #Nha Trang #desfile de carrozas Khanh Hoa
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

El secretario del Comité del Partido de la provincia de Khanh Hoa, Tran Phong, se reúne con el embajador de la India en Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa. (Foto: VNA)

Khanh Hoa busca atraer a más viajeros de la India

El secretario del Comité del Partido de la provincia de Khanh Hoa, Tran Phong, se reunió con el embajador de la India en Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa, para potenciar los lazos turísticos, educativos y mineros. Entre las propuestas destacan la creación de vuelos directos, la restauración de las torres antiguas Cham y la invitación de la India al Festival Marítimo de Khanh Hoa 2026.

Ver más

Pagoda Thanh Duyen, joya histórica y espiritual de Hue

Pagoda Thanh Duyen, joya histórica y espiritual de Hue

La Pagoda Thanh Duyen, ubicada en la montaña Tuy Van en la comuna de Vinh Loc, ciudad de Hue, ha sido una reliquia histórica-cultural nacional desde 1996. La obra es una de las cuatro pagodas nacionales famosas en Hue, con un majestuoso paisaje natural.

La belleza de la playa de Son Tra en Quang Ngai

La belleza de la playa de Son Tra en Quang Ngai

La playa de la aldea de Son Tra, ubicada en la comuna de Vạn Tuong, provincia centrovietnamita de Quang Ngai, cautiva por su paisaje virgen y apacible, con una extensa franja de arena fina y dorada, aguas cristalinas y afloramientos rocosos naturales que bordean la costa. El lugar conserva el ritmo de vida sencillo y auténtico de una tradicional comunidad pesquera, lo que, junto con su entorno tranquilo y su estrecha conexión con la naturaleza, la convierte en un destino ideal para quienes buscan descanso y paisajes aún poco explorados.

El mapeo 3D da vida al patrimonio cultural de Vietnam

El mapeo 3D da vida al patrimonio cultural de Vietnam

Una exposición multisensorial titulada Giao thoi (Transición), que combina una innovadora proyección de mapeo 3D con un sistema interactivo de sensores, ofrece a los visitantes un recorrido inmersivo por el patrimonio cultural de Vietnam. La muestra se ha convertido en uno de los principales atractivos del Museo de la Mujer de Vietnam.

El puente que conduce a la isla donde se erige el templo del difunto secretario general del Partido, Le Duan. (Foto: VNA)

La majestuosa belleza del lago Ke Go en Ha Tinh

Tras medio siglo de su construcción, el lago Ke Go no solo constituye una obra hidráulica “dorada” que transformó la agricultura de la provincia centrovietnamita de Ha Tinh, sino que también posee un paisaje natural imponente con un ecosistema diverso.