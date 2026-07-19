Carnaval callejero, gran atractivo del Festival del Mar de Khanh Hoa 2026

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) – El carnaval callejero y el desfile de carrozas, eventos destacados del Festival del Mar de Khanh Hoa 2026, se celebraron anoche en la Plaza 2 de Abril y a lo largo de la calle Tran Phu, en la ciudad de Nha Trang, provincia vietnamita de Khanh Hoa.



Bajo el lema “Sinfonía del mar azul: convergencia de colores”, el evento atrajo a una gran cantidad de residentes y turistas nacionales e internacionales.



El espectáculo contó con diez carrozas decoradas con flores y la participación de más de 1.500 artistas, artesanos y actores. También estuvieron presentes delegaciones artísticas de Laos, Corea del Sur, Rusia y Vanuatu, convirtiendo el litoral de Nha Trang en un gran escenario de intercambio cultural, con vibrantes espectáculos de danza y actuaciones de arte callejero.



Las actividades comenzaron con un espectáculo de luces sincronizado con música moderna, que celebró la belleza del verano, las islas y la vitalidad de la provincia de Khanh Hoa.



Recreación de la belleza de la cultura marítima en el carnaval callejero. (Foto: VNA)



Además de promover el patrimonio local, el desfile reflejó las aspiraciones de desarrollo de la provincia mediante temas como el turismo verde, la transformación digital, la hotelería de alta gama, las energías renovables y la logística.



Para los participantes, el evento constituye una valiosa oportunidad para transmitir la imagen de una provincia joven, abierta, rica en identidad cultural y acogedora.



El carnaval callejero es uno de los momentos más esperados del Festival del Mar de Khanh Hoa 2026. La iniciativa busca impulsar la economía nocturna y reforzar el atractivo de la provincia, conocida como la “tierra del agar y los nidos de salanganas”. A través de espectáculos artísticos, música y carrozas florales, el evento promueve un modelo de desarrollo económico marítimo que combina la valorización del patrimonio, la protección ambiental y la integración internacional.



Con más de 40 actividades culturales, artísticas, deportivas y comerciales previstas en toda la provincia, el festival aspira a recibir entre 600.000 y 800.000 visitantes, consolidando el dinamismo de Khanh Hoa como un importante polo de crecimiento de la región sur de la costa central de Vietnam./.