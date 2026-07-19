Descubren belleza virgen del paisaje de Mui Vi Rong

Gia Lai, Vietnam (VNA) - El paisaje de Mui Vi Rong, que se encuentra en la aldea Tan Phung 2, comuna Phu My Dong, provincia vietnamita de Gia Lai, se está consolidando como un atractivo destino para los amantes de la naturaleza gracias a sus paisajes vírgenes, su singular relieve y la tranquilidad de su entorno costero.

Situado a unos 90 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Quy Nhon, el lugar cuenta con una infraestructura vial que facilita el acceso y permite a los visitantes combinar el recorrido paisajístico con el descubrimiento de la cultura local.

Según la leyenda, Mui Vi Rong era antiguamente una gran roca con forma de escama de dragón, vinculada a la historia de Cao Bien, quien habría cortado una veta de energía del dragón, dejando pequeñas piedras de color rojo dispersas entre la arena de la playa. Aún hoy, los visitantes pueden encontrar ocasionalmente estas singulares piedras mientras pasean por la costa.

Belleza de Mui Vi Rong atrae a los visitantes. (Fuente: VNA)

Uno de los principales atractivos del lugar es su conjunto de formaciones rocosas naturales, como Bai Ban y Da Dung, junto con el promontorio que se adentra en el mar y cuya silueta recuerda a un dragón orientado hacia el océano. En el interior del macizo rocoso se encuentra además una cueva natural que, combinada con el oleaje, conforma un paisaje majestuoso ideal para contemplar, fotografiar y disfrutar de la naturaleza.

Durante el verano, los visitantes pueden descansar sobre los arrecifes rocosos mientras disfrutan de la brisa marina, observan el constante ir y venir de los barcos pesqueros, contemplan las playas de arena blanca y las hileras de cocoteros, y escuchan el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. La pureza del entorno y su estado prácticamente intacto ofrecen una experiencia de tranquilidad difícil de encontrar en destinos turísticos más concurridos.

Belleza de Mui Vi Rong. (Fuente: VNA)

Además de sus atractivos naturales, Mui Vi Rong destaca por la riqueza de la cultura local. Los visitantes pueden recorrer el mercado de Tan Phung, adquirir mariscos frescos, degustar el tradicional licor My Tho y conocer de cerca el modo de vida de las comunidades costeras.

Tran Thi My Phuong, turista procedente de Hanoi, afirmó que lo que más le impresionó fue la conservación del paisaje natural y el ambiente turístico acogedor, sin prácticas de acoso a los visitantes ni sobreprecios. Asimismo, destacó la comodidad de las vías de acceso y las buenas condiciones de seguridad, factores que permiten disfrutar del destino con tranquilidad. En su opinión, Mui Vi Rong es un lugar al que vale la pena regresar junto a la familia en futuras ocasiones./.