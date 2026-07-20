Resolución 80 impulsa nueva etapa para desarrollo cultural de Vietnam

Hanoi (VNA) - Tras más de seis meses de implementación de la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, numerosas localidades y organismos de todo el país han intensificado sus actividades de conservación del patrimonio, transformación digital, desarrollo de industrias culturales y creación artística.



Durante la segunda sesión del Comité Directivo Central para el Desarrollo de la Cultura Vietnamita, el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, señaló las deficiencias y limitaciones en el proceso de aplicación de la Resolución N.º 80-NQ/TW, al tiempo que estableció orientaciones estratégicas para una nueva etapa de desarrollo cultural en el país.



En este sentido, la identificación clara de las deficiencias y la ejecución de las grandes transfomaciones se fijaron como tareas prioritarias para lograr que la cultura se convierta verdaderamente en un motor del desarrollo nacional.



En los últimos tiempos, Hanoi ha seguido perfeccionando los expedientes de patrimonios como el Pho (sopa de fideos de arroz con lonjas finas de ternera), las marionetas acuáticas, el Ao Dai (túnica tradicional vietnamita) y la zona de reliquias de Co Loa para su presentación ante la UNESCO y su consideración e inscripción. La ciudad impulsa la digitalización del patrimonio y la aplicación de tecnologías digitales, inteligencia artificial y realidad virtual en las labores de conservación y promoción de los valores culturales.



Tres generaciones de cantantes femeninas de "xam" de Bich Cau Dao Quan actúan juntas. (Foto: VNA)



Asimismo, la capital mantiene y fortalece diversos modelos de preservación patrimonial con participación comunitaria. Entre ellos destaca la clase gratuita de Ca Tru (canto ceremonial vietnamita) que se imparte en el sitio histórico-cultural Bich Cau Dao Quan, una iniciativa que atrae a un número creciente de residentes y visitantes extranjeros interesados en conocer esta manifestación artística tradicional.



En Ciudad Ho Chi Minh, la creatividad de las nuevas generaciones se refleja en numerosos proyectos musicales que fusionan elementos tradicionales con lenguajes contemporáneos para acercar la cultura vietnamita al público digital. Al mismo tiempo, los programas dedicados a la composición e interpretación de música revolucionaria y de propaganda se renuevan para conectar con audiencias más amplias, especialmente con los jóvenes.



En la región meridional, la provincia de An Giang continúa promoviendo su rico patrimonio cultural a través de diversas iniciativas. La exposición temática "Colores de la cerámica del Sur: Historias, creencias y vida" reúne más de un centenar de piezas representativas, mientras que el expediente de candidatura del sitio arqueológico de Oc Eo-Ba The sigue siendo evaluado por la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) con vistas a su posible inscripción como Patrimonio Mundial.



Tesoros nacionales de la cultura Oc Eo expuestos en una exhibición. (Foto: VNA)



Paralelamente, la provincia puso en marcha el Proyecto de Desarrollo del Turismo Cultural de Oc Eo para el período 2026-2030, orientado a aprovechar el patrimonio como motor del desarrollo socioeconómico.



Los primeros resultados obtenidos en materia de preservación patrimonial, transformación digital, desarrollo de las industrias culturales y promoción de la creación artística evidencian que la Resolución N.º 80-NQ/TW comienza a traducirse en acciones concretas y eficaces. Estas iniciativas no solo contribuyen a proteger y difundir los valores culturales tradicionales, sino que también generan nuevos recursos para el crecimiento del país.



La incorporación de tecnologías avanzadas a la gestión del patrimonio, el impulso a la innovación y la integración de la cultura en la vida cotidiana abren nuevas oportunidades para que este sector desempeñe un papel cada vez más relevante en el desarrollo nacional. Con estas orientaciones acertadas y el compromiso de los distintos niveles y sectores, la cultura continuará siendo un motor crucial que coadyuva al desarrollo rápido, sostenible y adosado a la identidad de Vietnam./.