Economía

Vietnam impulsa fase final de construcción del Aeropuerto Internacional de Long Thanh

El Aeropuerto Internacional de Long Thanh registra un avance del 78 % en sus principales infraestructuras. Las autoridades prevén iniciar operaciones comerciales a finales de 2026.

El Aeropuerto Internacional de Long Thanh registra un avance del 78 % en sus principales infraestructuras (Fuente: VNA)
El Aeropuerto Internacional de Long Thanh registra un avance del 78 % en sus principales infraestructuras (Fuente: VNA)

Dong Nai, Vietnam (VNA) - La Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) informó que las unidades constructoras están concentrando recursos humanos y maquinaria para acelerar la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto Componente 3 (infraestructuras aeronáuticas esenciales) del Aeropuerto Internacional de Long Thanh.

Hasta la fecha, varias obras de gran envergadura, como las dos pistas de aterrizaje y despegue, las calles de rodaje, las plataformas de estacionamiento de aeronaves, la plataforma de la terminal de pasajeros y el sistema de suministro de combustible para aeronaves, se encuentran en su fase final de construcción.

La primera pista, las calles de rodaje y las plataformas de estacionamiento registran un avance cercano al 91% del valor contractual. Estas obras ya han completado prácticamente la pista y el sistema de calles de rodaje y permitieron realizar vuelos de prueba técnica en diciembre de 2025. Se prevé que concluyan a finales de julio de 2026.

La plataforma de estacionamiento de aeronaves de la terminal de pasajeros alcanza cerca del 90% del valor del contrato. Ya se finalizaron el túnel para los equipos de asistencia en tierra y el sistema de drenaje, mientras que la cimentación y el pavimento de hormigón de la plataforma alcanzan alrededor del 99%. El contratista continúa con las obras restantes y prevé completarlas a finales de agosto de 2026.

El sistema de suministro de combustible para aeronaves ha alcanzado aproximadamente el 88% del valor contractual. Ya se completaron la cerca perimetral, el depósito subterráneo de agua, los tanques de combustible, varias edificaciones auxiliares, las instalaciones principales de tratamiento y el sistema de tecnología ecológica.

La instalación de equipos y del sistema de tratamiento de aguas residuales alcanza alrededor del 96%. Actualmente se ejecutan las obras de infraestructura técnica, vialidad interna y paisajismo, con el objetivo de concluirlas a finales de julio de 2026.

La segunda pista y las calles de rodaje ya completaron el 100% de la estructura de la base de la pista y prácticamente finalizaron el pavimento de hormigón, con previsión de concluir el paquete de obras a finales de septiembre de 2026.

En cuanto a la terminal de pasajeros, la obra más importante del proyecto, el avance supera el 67% del valor contractual. Se espera concluir la construcción en septiembre de 2026 e iniciar ese mismo mes las pruebas de funcionamiento de los sistemas de manejo e inspección de equipajes, guiado de aeronaves, escaleras mecánicas, pasillos rodantes y ascensores.

Paralelamente, continúan las obras de vialidad interna, infraestructura técnica, sistema de gestión aeroportuaria, edificio de estacionamiento y la Terminal de Carga No. 1, con el fin de ponerlas en funcionamiento de manera sincronizada.

Según la ACV, el Proyecto Componente 3 ha alcanzado cerca del 78% del valor total de los contratos firmados. En particular, los principales paquetes de construcción acumulan una ejecución cercana a los 58 billones de VND (2,23 mil millones de dólares), el equivalente a alrededor del 70% del valor contractual.

Actualmente trabajan en la obra cerca de siete mil 200 personas, y se prevé incorporar otras dos mil para garantizar el objetivo de poner en operación comercial el aeropuerto de Long Thanh a finales de este año.

La ACV señaló que la temporada de lluvias representa un desafío para el avance de las obras, especialmente en los trabajos de explanación y pavimentación con hormigón y asfalto. Para minimizar su impacto, el inversionista ha solicitado a los contratistas aplicar planes de construcción más eficientes, priorizar las obras interiores durante los períodos de lluvias intensas, reforzar los sistemas de drenaje, disponer de bombas de reserva y ajustar el cronograma de ejecución de acuerdo con las condiciones reales./.

VNA
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