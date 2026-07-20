Economía

Industria textil y de confección de Vietnam avanza hacia un nuevo modelo de desarrollo

La industria textil de Vietnam exportó más de 22.200 millones de dólares en el primer semestre de 2026 y apuesta por la transformación digital para crecer.

Confección de prendas para exportación al mercado japonés en la empresa textil Hung Viet (Hung Yen). (Foto: VNA)
Confección de prendas para exportación al mercado japonés en la empresa textil Hung Viet (Hung Yen). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Durante el primer semestre de 2026, la industria textil y de la confección de Vietnam logró exportaciones superiores a los 22,2 mil millones de dólares, un 1,7% más que en 2025, pese a las dificultades del mercado.

Para alcanzar el objetivo de 48 mil millones de dólares en exportaciones, las empresas deberán mejorar su gestión, elevar la productividad, ampliar la producción y fortalecer sus actividades de exportación.

Presión del mercado

Según Cao Huu Hieu, director general del Grupo Textil y de la Confección de Vietnam (Vinatex), durante el primer semestre del año los ingresos del grupo superaron los 384 millones de dólares, lo que representa un aumento del 9,6%; el beneficio antes de impuestos alcanzó aproximadamente los 34 millones de dólares, un incremento del 32,4%; y el salario medio de los empleados se situó en unos 477 dólares mensuales.

Ante las fluctuaciones de los precios de las materias primas, los tipos de cambio y la demanda internacional, Vinatex ha implementado diversas medidas, como el control de inventarios, la optimización de la adquisición de materiales, la mejora de la eficiencia productiva, el ajuste de la estructura de productos y la ampliación de mercados. La empresa también continúa enfocándose en asegurar pedidos, aumentar la productividad y perfeccionar la gestión para mantener la estabilidad de sus operaciones.

Sin embargo, la industria textil y de la confección todavía enfrenta numerosos desafíos debido a la desaceleración de la economía mundial, la reducción del poder adquisitivo en los principales mercados, la creciente presión sobre los precios y la intensificación de la competencia de otros países exportadores. La industria del hilo se ha visto afectada por la menor demanda, mientras que el sector de la confección afronta dificultades por la falta de pedidos y la competencia de precios en los últimos meses del año.

Con el objetivo de superar los 769 millones de dólares en ingresos y alcanzar beneficios de unos 54 millones de dólares, Vinatex continuará reestructurando su cartera de clientes, priorizando a sus socios estratégicos, mejorando la productividad, gestionando eficazmente el flujo de caja, impulsando la transformación digital, elevando la calidad de los productos y controlando la trazabilidad del origen para cumplir con las exigencias del mercado internacional.

Desarrollo sostenible del sector

La Corporación Textil y de Confección Hoa Tho también obtuvo resultados positivos durante el primer semestre del año, con ingresos de aproximadamente 111 millones de dólares, un aumento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior; exportaciones por 148,5 millones de dólares, un incremento del 14%; y beneficios de unos 8,6 millones de dólares.

En el próximo periodo, la empresa centrará sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos, la aplicación de tecnología avanzada, la automatización y la transformación digital para mejorar su competitividad.

Según la Asociación Textil y de Confección de Vietnam (Vitas), pese a los avances alcanzados, el sector sigue dependiendo en gran medida de materias primas y componentes importados, mientras que los costes derivados del cumplimiento de las normas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) continúan aumentando. Además, los mercados de exportación se enfrentan a una fuerte presión debido a la competencia de precios y a la lenta recuperación de la demanda mundial.

Por ello, la industria textil y de confecciones vietnamita necesita transformar su modelo de desarrollo, centrándose no solo en la ampliación de la escala productiva, sino también en el incremento del valor añadido, la garantía del suministro de materias primas, la diversificación de los mercados y el impulso de la transformación digital y ecológica.

Entre las principales líneas de acción para los próximos años figuran el desarrollo del mercado interno, la consolidación de las marcas de moda vietnamitas, una mayor integración en las cadenas globales de suministro, la atracción de inversiones en los sectores textil, de teñido y acabado, el desarrollo de fábricas inteligentes y la aplicación de la inteligencia artificial. Estas iniciativas serán la base para que la industria textil y de la confección de Vietnam fortalezca su posición y avance hacia un crecimiento sostenible./.

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