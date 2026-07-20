Programa de empresas pioneras impulsará competitividad de Vietnam

Hanoi (VNA) - El Programa de desarrollo de mil empresas pioneras para el período 2026-2030 busca crear un nuevo impulso para fortalecer la competitividad de ese sector de la economía vietnamita y contribuir al crecimiento sostenible.



Según Hoang Quang Phong, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), el país cuenta actualmente con alrededor de un millón de empresas activas, responsables de casi el 60% del Producto Interno Bruto (PIB), cerca del 98% de las exportaciones nacionales y aproximadamente el 85% del empleo. No obstante, la mayoría corresponde a pequeñas y microempresas que aún presentan limitaciones en materia de gestión, competitividad y planificación estratégica a largo plazo.



En un contexto internacional marcado por la volatilidad económica, la aparición de nuevas industrias, el desplazamiento de los flujos de inversión y una competencia comercial cada vez más intensa, las empresas vietnamitas necesitan fortalecer su capacidad de innovación, dominar tecnologías avanzadas e integrarse con mayor profundidad en las cadenas globales de valor.



Con ese propósito, el 6 de abril de 2026 el Primer Ministro aprobó, mediante la Decisión N.º 631/QD-TTg, el Programa de desarrollo de mil empresas pioneras para el período 2026-2030.



Quang Phong explicó que la iniciativa está dirigida a identificar y respaldar a empresas con un elevado potencial de crecimiento. El objetivo es contar, para 2030, con un grupo de mil empresas líderes, de las cuales al menos 200 sean de rápido crecimiento, 20 estén profundamente integradas en las cadenas globales de valor y al menos el 15% estén dirigidas por mujeres.



Las empresas interesadas deberán cumplir exigentes criterios relacionados con la solidez financiera, la innovación y la gestión sostenible. Entre los requisitos figuran contar con al menos tres años de actividad continua; haber registrado beneficios en dos de los últimos cinco años de ejercicio o encontrarse en proceso de expansión e innovación tecnológica; destinar, como promedio, al menos el 3% de sus ingresos a actividades de investigación y desarrollo (I+D); disponer de patentes, derechos de propiedad industrial o soluciones de utilidad; y aplicar estándares avanzados de transparencia y sostenibilidad.



Para respaldar el crecimiento de estas empresas, el programa contempla seis grandes grupos de políticas de apoyo: simplificación de los procedimientos de inversión, aduanas y acceso al mercado bursátil; asistencia en certificación, pruebas técnicas y contratación pública; mecanismos de financiamiento y crédito; incentivos para la investigación, la transformación digital y la transición verde; fortalecimiento de la capacidad de gestión; y promoción comercial con el fin de ampliar mercados.



En este marco, el Ministerio de Finanzas ultima una circular que establecerá un nuevo mecanismo de acceso al crédito para las empresas pioneras. La normativa permitirá evaluar la capacidad de financiamiento no solo sobre la base de activos tradicionales, sino también de activos futuros e intangibles, como patentes, datos o flujos de caja proyectados.



Paralelamente, la cartera elabora un programa de formación de 10 mil directores ejecutivos (CEO) hasta 2030, destinado a fortalecer las competencias de gestión de los líderes empresariales.



Los especialistas consideran que el programa trasciende el apoyo a un grupo específico de compañías. Su verdadero propósito es crear un núcleo de empresas capaces de ejercer un efecto multiplicador sobre todo el sector privado, con el fin de elevar la competitividad nacional, favorecer una mayor integración en las cadenas globales de valor y contribuir al objetivo de crecimiento económico rápido y sostenible./.

VNA