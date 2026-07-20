Economía fronteriza impulsa el crecimiento de Vietnam

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - Las actividades de exportación e importación a través del paso fronterizo internacional de Thanh Thuy, en la provincia norvietnamita de Tuyen Quang, registraron un repunte en junio, con un volumen comercial superior a los 123,7 millones de dólares, un 78% más que el mes anterior.



Sin embargo, para contribuir de manera efectiva al objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 10,17% fijado por la provincia para 2026, la economía fronteriza debe desarrollarse de forma integral mediante el fortalecimiento de los servicios logísticos, la reducción de los costos y el aumento del valor agregado que permanece en el ámbito local.



Según la Aduana del paso fronterizo internacional de Thanh Thuy, durante el primer semestre del año participaron en las operaciones de comercio exterior 140 empresas y comerciantes, 22 más que en el mismo período del año anterior.



El volumen total de comercio superó los 323,18 millones de dólares, de los cuales más de 250,82 millones correspondieron a exportaciones y más de 62,37 millones a importaciones. Solo en junio, las exportaciones alcanzaron cerca de 111 millones de dólares, lo que representa un incremento del 96% respecto al mes anterior.



El durián continúa siendo el principal producto de exportación, con un valor superior a los 106,3 millones de dólares. También destacan el café, el antimonio, las aleaciones de aluminio, la madera contrachapada y las semillas de loto secas. Nuevos productos como el cardamomo rojo y el amomo medicinal han comenzado a incorporarse a la oferta exportadora.



Las importaciones se concentran principalmente en energía eléctrica, lingotes de aleación de aluminio, coque y frutas frescas.



Estos resultados evidencian que Thanh Thuy no solo atiende el comercio de mercancías de la provincia de Tuyen Quang, sino que también funciona como un importante punto de tránsito para productos procedentes de diversas localidades con destino al mercado chino, generando una mayor demanda de transporte, almacenamiento, servicios de carga y otras actividades de apoyo logístico.



No obstante, el volumen comercial acumulado en los primeros seis meses del año sigue siendo un 5% inferior al registrado en el mismo período de 2025. La recaudación presupuestaria superó los 4,63 millones de dólares, equivalente al 50,5% de la meta anual, aunque representa una caída interanual del 16%.



Durante el primer semestre, el PIBR de Tuyen Quang creció un 7,72%, situándose 1,3 puntos porcentuales por debajo del escenario previsto. Para alcanzar la meta anual, la economía provincial debe expandirse un 12,39% en la segunda mitad del año, con un crecimiento cercano al 13% en el sector de los servicios.



Al respecto, el vicepresidente permanente del Comité Popular Provincial, Nguyen Manh Tuan, afirmó que la provincia continúa priorizando la mejora de la infraestructura de la zona económica fronteriza de Thanh Thuy, incluyendo las vías de conexión, terminales logísticas, áreas de inspección de mercancías e instalaciones de servicios. Paralelamente, busca atraer un mayor número de empresas y diversificar la oferta exportable.



La provincia también impulsa la incorporación de productos con ventajas competitivas, como el té, la madera, las plantas medicinales y los productos agroindustriales, a las cadenas de exportación mediante el cumplimiento de estándares de calidad, la trazabilidad, la certificación de zonas de cultivo y el registro de instalaciones de embalaje.



Por su parte, la Aduana del paso fronterizo internacional de Thanh Thuy acelera la transformación digital, amplía los servicios públicos en línea, agiliza los procedimientos de despacho y brinda apoyo a las empresas para mantenerse actualizadas sobre las regulaciones del mercado chino.



Con una infraestructura moderna, servicios logísticos integrados y un sistema de apoyo más sólido, el paso fronterizo no solo funcionará como un punto de despacho aduanero, sino que podrá consolidarse como un eslabón estratégico dentro de la cadena de producción, comercio y servicios, contribuyendo de manera decisiva al crecimiento económico de la provincia de Tuyen Quang./.

VNA