Economía

Oriente Medio mantiene potencial para exportaciones agropecuarias vietnamitas

Los TLC con EAU e Israel y la alta demanda de alimentos mantienen a Oriente Medio como un mercado clave para las exportaciones agropecuarias de Vietnam.

Procesamiento de piñas para exportación en la empresa Dong Giao Export Food, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)
Procesamiento de piñas para exportación en la empresa Dong Giao Export Food, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Las exportaciones agropecuarias de Vietnam hacia Oriente Medio se desaceleraron en el primer semestre de 2026 debido al impacto de los conflictos geopolíticos, que elevaron los costos logísticos e interrumpieron las cadenas de suministro. Sin embargo, la alta demanda de las importaciones de alimentos en la región y las ventajas derivadas de los acuerdos de libre comercio (TLC) mantienen a esa región como un mercado estratégico para los productos vietnamitas.

Según Truong Xuan Trung, encargado de la Oficina Comercial de Vietnam en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), las exportaciones vietnamitas a ese mercado registraron una fuerte caída respecto al mismo período de 2025.

Las ventas de frutas y hortalizas alcanzaron cerca de 35 millones de dólares (una disminución interanual del 41,88%); las de anacardos, 25,1 millones de dólares (-70,71%); las de pimienta, 6,2 millones (-50,16%); y las de productos pesqueros, 16,1 millones (-33,88%).

No obstante, señaló que este descenso responde principalmente a factores coyunturales. Los EAU producen apenas entre el 10% y el 15% de los alimentos que consumen, por lo que continúan dependiendo de las importaciones y ofrecen amplias oportunidades para las exportaciones vietnamitas.

Israel también presenta un importante potencial. De acuerdo con Le Thai Hoa, consejero comercial de Vietnam en ese país, los principales productos agropecuarios vietnamitas coinciden con la demanda israelí, especialmente en los sectores de alimentos y bebidas. Los productos pesqueros de Vietnam representan actualmente entre el 11% y el 13% de las importaciones israelíes de esos rubros y mantienen una evolución positiva en lo que va de año.

La entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Vietnam y los EAU (CEPA), el 3 de febrero de 2026, refuerza además las perspectivas para los exportadores vietnamitas. En virtud del acuerdo, los EAU liberan el 94,9% de las líneas arancelarias, de las cuales el 74,2% quedan exentas de cargas tarifarias desde su entrada en vigor. Entre los productos beneficiados figuran los pesqueros, los anacardos, la pimienta, la madera y sus derivados.

Asimismo, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam e Israel (VIFTA), vigente desde noviembre de 2024, ha ampliado el acceso a ese mercado. En 2025, las exportaciones vietnamitas de productos pesqueros, anacardos y café mostraron un desmpeño favorable.

Los expertos coinciden en que el aprovechamiento de estas ventajas arancelarias dependerá de la capacidad de las empresas para cumplir los requisitos de calidad, certificación y trazabilidad.

Le Viet Anh, secretario general de la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam, señaló que Oriente Medio figura entre las regiones con mayor consumo de especias del mundo. Destacó además que los EAU constituyen un importante centro logístico que conecta Oriente Medio con África, Asia Central y Meridional, facilitando la expansión de los productos vietnamitas hacia otros mercados.

Vietnam mantiene una posición destacada como uno de los principales proveedores mundiales de pimienta, canela y anís estrellado. En Oriente Medio, la pimienta y la canela vietnamitas representan aproximadamente el 60% y el 50% de la cuota de mercado, respectivamente.

No obstante, las crecientes exigencias en materia de certificación Halal, trazabilidad y sostenibilidad, junto con el aumento de los costos logísticos y la competencia de proveedores como Brasil, Indonesia y China, obligan a las empresas vietnamitas a elevar la calidad de sus productos, impulsar el procesamiento con mayor valor agregado y fortalecer sus marcas.

Vu Minh Tam, jefe de la División de Políticas Generales del Departamento de Exportación e Importación del Ministerio de Industria y Comercio, recomendó a las empresas revisar la clasificación arancelaria de sus productos, cumplir las normas de origen desde la etapa de producción, combinar los estándares Halal y Kosher y diseñar estrategias específicas para cada mercado, aprovechando los programas de promoción comercial.

Al mismo tiempo, consideró necesario que las autoridades continúen perfeccionando el marco jurídico sobre certificación Halal, difundan los compromisos asumidos en el CEPA y el VIFTA, fortalezcan la infraestructura logística y promuevan el diálogo bilateral sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS).

En un contexto de persistentes incertidumbres geopolíticas, los especialistas estiman que consolidar la presencia de los productos agropecuarios vietnamitas en Oriente Medio requerirá reforzar el cumplimiento de los estándares internacionales, optimizar la logística y ampliar la presencia de las marcas vietnamitas en este mercado de alto potencial./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #exportaciones agropecuarias de Vietnam #Oriente Medio #Emiratos Árabes Unidos
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Expertos recomiendan tomar medidas para sostener el crecimiento

Expertos recomiendan tomar medidas para sostener el crecimiento

Ante la volatilidad en Medio Oriente y el alza en los costos de producción, los ministerios de Finanzas e Industria y Comercio de Vietnam coordinan exenciones impositivas, aceleración de la inversión pública y supervisión de la infraestructura energética nacional.

Ver más

Un convoy de camiones portacontenedores que transportan mercancías realizan los trámites aduaneros en el puesto fronterizo internacional de Thanh Thuy (Tuyen Quang). Foto: VNA

Economía fronteriza impulsa el crecimiento de Vietnam

Las actividades de exportación e importación a través del paso fronterizo internacional de Thanh Thuy, en la provincia norvietnamita de Tuyen Quang, registraron un repunte en junio, con un volumen comercial superior a los 123,7 millones de dólares, un 78% más que el mes anterior.

Vietnam fija meta para liderar la ASEAN en inversión extranjera

Vietnam fija meta para liderar la ASEAN en inversión extranjera

La Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida el 8 de junio de 2026 sobre el desarrollo económico con inversión extranjera establece el objetivo de colocar a Vietnam en el grupo líder de la ASEAN para 2030 en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para recibir proyectos de inversión extranjera de alta calidad. Para 2045, el sector económico con inversión extranjera contribuirá con el 30% del PIB del país.

Vietnam espera atraer hasta 300 mil millones de dólares en inversión extranjera hasta 2030

Vietnam espera atraer hasta 300 mil millones de dólares en inversión extranjera hasta 2030

La Resolución Nº 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera, tiene como objetivo posicionar a Vietnam entre los países líderes de la ASEAN en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para atraer proyectos de inversión extranjera de alta calidad.

Economía de Vietnam crece 8,18% en el primer semestre de 2026

Economía de Vietnam crece 8,18% en el primer semestre de 2026

A pesar de la persistente incertidumbre económica mundial y las revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento global para 2026 por parte de organizaciones internacionales, la economía de Vietnam registró un sólido desempeño. El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 8,18% en el primer semestre de 2026.