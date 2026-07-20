Vietnam y Estados Unidos impulsan cooperación económica y comercial

Washington (VNA) - En el marco de su visita de trabajo a Estados Unidos, el ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, sostuvo encuentros con altos funcionarios estadounidenses para impulsar la cooperación económica y comercial bilateral y promover la implementación de iniciativas de interés común.



Durante su reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, Le Manh Hung afirmó que Vietnam concede gran importancia a la asociación estratégica integral con este país y expresó el deseo de ambas partes de construir un marco jurídico estable, predecible y mutuamente beneficioso para el comercio, en consonancia con las relaciones bilaterales y los intereses de los pueblos y las empresas de ambas naciones.



Asimismo, manifestó su confianza en que el Departamento de Comercio de Estados Unidos agilice la exclusión de Vietnam de los grupos D1 y D3 de la lista de control de exportaciones estratégicas y revise el reconocimiento de la equivalencia de los 11 métodos de explotación acuática restantes del país en el marco de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA), sobre la base de criterios científicos y objetivos y en consonancia con los esfuerzos de Vietnam por desarrollar una pesca sostenible.



Por su parte, Howard Lutnick valoró altamente las relaciones bilaterales, expresó su apoyo a la pronta conclusión del Acuerdo Comercial Recíproco Justo y Equilibrado entre Vietnam y Estados Unidos y se comprometió a seguir coordinándose estrechamente con los organismos competentes para promover ese proceso.



En otra actividad, Le Manh Hung se reunió con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Jacob Helberg, para intercambiar orientaciones destinadas a fortalecer la cooperación en los ámbitos de la economía, el comercio, la tecnología y las cadenas de suministro.



Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la cooperación en alta tecnología, inteligencia artificial, semiconductores y energía, y acordaron reforzar la coordinación para facilitar la expansión de las inversiones y operaciones de las empresas de ambos países.



Jacob Helberg valoró los esfuerzos de Vietnam por fortalecer las relaciones de cooperación con Estados Unidos, expresó su respaldo a la ampliación de la colaboración en tecnología, innovación y cadenas de suministro, y afirmó que continuará coordinándose con las agencias competentes para impulsar nuevas iniciativas de cooperación bilateral.



Con anterioridad, Le Manh Hung sostuvo un encuentro con el senador estadounidense Steve Daines para analizar medidas encaminadas a profundizar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.



En la reunión, el ministro vietnamita reiteró que Vietnam concede gran importancia a la asociación estratégica integral con Estados Unidos y manifestó su deseo de que ambas partes concluyan pronto las negociaciones para establecer un marco estable, de largo plazo y mutuamente beneficioso para la cooperación económica y comercial.



Asimismo, compartió los esfuerzos de Vietnam para perfeccionar el marco institucional, elevar los estándares de gobernanza comercial, proteger los derechos de propiedad intelectual e implementar las normas laborales internacionales.



Le Manh Hung solicitó al senador Steve Daines que continúe respaldando el pronto reconocimiento de Vietnam como economía de mercado por parte de Estados Unidos, apoye la exclusión del país de las listas de control de exportaciones D1 y D3 y promueva políticas comerciales favorables que faciliten la ampliación de la cooperación en inversión y negocios entre las empresas de ambas naciones.



Por su parte, Steve Daines destacó los avances de las relaciones bilaterales y afirmó que Vietnam es un "verdadero amigo" de Estados Unidos y un socio estratégicamente importante en la región del Indo-Pacífico.



Asimismo, reiteró que continuará dialogando con las agencias estadounidenses competentes para promover la cooperación en economía, comercio e inversión entre ambos países, especialmente en el proceso de negociación en curso./.

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