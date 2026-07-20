Canadá y Vietnam promueven la cooperación entre el CPTPP y la UE

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Fundación Asia-Pacífico de Canadá (APF Canada), en colaboración con el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y la Embajada de Canadá en el país, organizó hoy el Foro Canadá-Vietnam 2026: Resiliencia Económica y Vinculación entre el CPTPP y la Unión Europea (UE).



El encuentro se celebró al margen de la tercera Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y forma parte de las actividades del Año de la Presidencia vietnamita del bloque en 2026.



El foro reunió a representantes de alto nivel de Canadá, Vietnam, Japón, Singapur y la UE para debatir medidas dirigidas a fortalecer la cooperación regulatoria, la interoperabilidad del comercio digital, la resiliencia de las cadenas de suministro y la promoción de las inversiones.



Los participantes analizaron además fórmulas para reforzar la cooperación entre el CPTPP y la UE con el objetivo de aumentar la resiliencia económica, consolidar un sistema comercial basado en normas y ampliar las oportunidades para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes).



El embajador de Canadá en Vietnam, Jim Nickel, afirmó que, ante la creciente incertidumbre de la economía mundial, ambos países comparten el interés de desarrollar una relación comercial sostenible, diversificada y responsable. Señaló que el foro constituye un espacio para que autoridades, empresarios y especialistas intercambien propuestas orientadas a fortalecer la cooperación económica.

Añadió que el crecimiento de las relaciones comerciales entre Canadá y Vietnam demuestra la importancia de un sistema de comercio abierto, basado en reglas y sustentado en la cooperación internacional para promover un desarrollo sostenible.

Durante las sesiones de trabajo, los asistentes coincidieron en que la colaboración permanente entre los gobiernos y el sector privado resulta fundamental para diseñar políticas económicas eficaces y mejorar la aplicación de los acuerdos comerciales.

Destacaron asimismo que las empresas desempeñan un papel clave no solo como beneficiarias de esos acuerdos, sino también como actores capaces de identificar nuevas oportunidades, afrontar desafíos de implementación y fortalecer las cadenas regionales de suministro.

Barrett Bingley, representante de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá, en el evento. (Fuente: VNA)



Por su parte, Barrett Bingley, representante de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá, señaló que el comercio y la inversión del futuro dependerán de la capacidad de los países para cooperar en la construcción de cadenas de suministro resilientes y preservar un sistema comercial basado en normas. Consideró que el foro refleja el creciente liderazgo de Canadá y Vietnam en el impulso de una cooperación más estrecha entre el CPTPP y la UE.



Los debates también pusieron de relieve la posición de Vietnam como una de las pocas economías que participa tanto en el CPTPP como en el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA), una condición que abre nuevas oportunidades para ampliar la cooperación en ámbitos como el comercio digital, el comercio sostenible, la inversión y las cadenas de suministro sostenibles.



En su calidad de presidente del CPTPP en 2026, Vietnam acoge del 20 al 24 de julio la tercera Reunión de Altos Funcionarios (SOM3), organizada por el Ministerio de Industria y Comercio.



Según Ngo Chung Khanh, subdirector del Departamento de Política Comercial Multilateral del Ministerio, la presidencia vietnamita tendrá la responsabilidad de coordinar las actividades del acuerdo, fortalecer la cooperación entre los miembros, promover iniciativas para mejorar su implementación, impulsar la ampliación del bloque y reforzar los vínculos con otros socios económicos.



Khanh destacó que Vietnam seguirá promoviendo una mayor participación del sector empresarial mediante el fortalecimiento de los vínculos entre las empresas y las instituciones gubernamentales de las economías del CPTPP y de la Unión Europea. En su opinión, además del diálogo político, la cooperación entre el sector público y el privado resulta esencial para aprovechar plenamente los beneficios del CPTPP y de otros acuerdos de libre comercio.



Los participantes señalaron que, aunque el marco institucional del CPTPP se basa en mecanismos de diálogo intergubernamental, aún existen limitadas oportunidades para establecer canales permanentes de intercambio con la comunidad empresarial regional.



En este contexto, consideraron que el fortalecimiento de la conectividad empresarial entre las economías del bloque constituye un complemento importante de los mecanismos institucionales existentes.



Entre las actividades paralelas de la SOM3 figura también el Foro de Diálogo entre Altos Funcionarios del CPTPP y Líderes Empresariales, así como encuentros de negocios (B2B), orientados a facilitar el comercio, promover las inversiones, fortalecer las cadenas de suministro e impulsar la transformación digital y la transición verde./.