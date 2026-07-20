Ciudad vietnamita impulsa red vial integrada con el aeropuerto Long Thanh

Dong Nai, Vietnam (VNA) - La ciudad survietnamita de Dong Nai acelera la construcción y modernización de una red de carreteras estratégicas para establecer un sistema de transporte integrado con el aeropuerto internacional de Long Thanh, considerado el mayor proyecto aeroportuario de Vietnam.



La iniciativa busca fortalecer la conectividad regional, impulsar el desarrollo urbano e industrial y consolidar un importante centro logístico en el sur del país.



Además de las autopistas y vías de circunvalación que enlazan con la terminal aérea, las autoridades locales han puesto en marcha tres grandes proyectos viales: las carreteras provinciales DT769, DT770B y DT773, con una inversión cercana a los 457 millones de dólares. En conjunto, las obras suman más de 111 kilómetros y conectarán directamente las carreteras nacionales 1, 51 y 56 con el aeropuerto, la Circunvalación 4 de Ciudad Ho Chi Minh y otras arterias de transporte clave. Se prevé que la DT769 entre en funcionamiento en 2027, mientras que las otras dos estarán terminadas en 2028.



Entre ellas, la DT769 desempeña un papel fundamental al enlazar la puerta número dos del aeropuerto Long Thanh con las carreteras nacionales 1 y 51. El proyecto, de unos 29 kilómetros y una inversión cercana a los 106,6 millones de dólares, contempla la ampliación de la vía hasta seis u ocho carriles para mejorar la capacidad de circulación y facilitar el acceso al aeropuerto.



Por su parte, la DT770B, de más de 42 kilómetros, atravesará nueve comunas y barrios. En su primera fase contará con seis carriles para vehículos motorizados, dos carriles mixtos y un separador central. Una vez concluida, conectará las zonas oriental y nororiental de Dong Nai con el aeropuerto, las áreas industriales, la autopista Bien Hoa–Vung Tau, la carretera nacional 51 y el complejo portuario Cai Mep–Thi Vai, fortaleciendo el intercambio comercial y el desarrollo socioeconómico de la región.



Las autoridades locales destacan que la población ha esperado durante años la ejecución de este proyecto, incluido desde hace tiempo en la planificación territorial. Paralelamente, avanzan los trabajos de liberación de terrenos para garantizar el cumplimiento del calendario de construcción y facilitar el inicio de las obras en los distintos tramos.



Asimismo, el proyecto de ampliación de la DT773, con una longitud aproximada de 39 kilómetros, conectará la carretera nacional 1 con Huong Lo 10 y permitirá una comunicación directa con la Circunvalación 4 de Ciudad Ho Chi Minh, reforzando la red de transporte regional.



Según el Comité de Gestión de Proyectos de Construcción de Dong Nai, la puesta en servicio de estas tres carreteras permitirá crear una red de transporte sin atascos entre el aeropuerto Long Thanh, las principales carreteras nacionales, la Circunvalación 4 y las autopistas de la región. Además de reducir la congestión en las vías existentes y acortar los tiempos de desplazamiento, la infraestructura abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo de zonas urbanas, parques industriales y centros logísticos.



El plan forma parte de una estrategia más amplia de modernización de la infraestructura regional. En los últimos meses ya han entrado en operación varios proyectos importantes, entre ellos la autopista Bien Hoa–Vung Tau, la Circunvalación 3 de Ciudad Ho Chi Minh y las carreteras DT25B y DT25C.



Al mismo tiempo, continúan las obras de otras infraestructuras estratégicas, como los puentes Cat Lai y Long Hung, la Circunvalación 4, la avenida Nguyen Huu Canh y un nuevo corredor vial que conectará el puente Ma Da con la red regional.



Las autoridades consideran que la próxima entrada en funcionamiento comercial del aeropuerto Long Thanh, prevista para finales de este año, junto con la expansión de la red de autopistas, configurará un nuevo espacio de crecimiento económico con mayor capacidad para atraer inversiones y promover el desarrollo de la industria, el comercio, los servicios y la logística.



En este contexto, el gobierno local ha instado a los inversionistas y contratistas a garantizar el cumplimiento de los plazos, la calidad de las obras, la seguridad laboral y la protección ambiental, al tiempo que llamó a la población de las zonas afectadas a mantener su respaldo a unos proyectos considerados fundamentales para el desarrollo sostenible de Dong Nai y de la región sureña de Vietnam./.

VNA