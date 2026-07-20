Hue busca posicionarse como “capital de la sanación” de Asia

Hue, Vietnam (VNA)- Además de sus fortalezas en materia de patrimonio, cultura y turismo de descanso, la ciudad centrovietnamita de Hue está desarrollando un ecosistema de turismo de bienestar (wellness tourism), considerado un nuevo motor de crecimiento para la economía local.

En los últimos años, un número creciente de visitantes, especialmente internacionales, ha elegido Hue como destino para descansar, recuperar el equilibrio físico y mental y mejorar su salud. En respuesta a esta tendencia, numerosos turoperadores, hoteles y complejos turísticos han desarrollado productos que combinan terapias de bienestar, alojamiento y experiencias culturales locales.

En Maia Imperial Spa, ubicado en el barrio de Thuan Hoa, se ofrecen servicios de bienestar que integran terapias con hierbas medicinales tradicionales de Hue y meditación con cuencos sonoros, orientados a reducir el estrés y restaurar la energía.

Según representantes del establecimiento, el número de visitantes extranjeros, especialmente procedentes de Corea del Sur, Japón y Europa, sigue aumentando. Se trata de un segmento acostumbrado a este tipo de servicios y dispuesto a invertir en experiencias de bienestar con identidad cultural local.

Al respecto, Pham Tuan Thien, representante de la empresa turística MTRAVEL Hue, explicó que a apartir de ese escenario la compañía ha diseñado circuitos de sanación (Healing Tour) que incluyen meditación, yoga en contacto con la naturaleza, terapias con hierbas tradicionales, ceremonias del té, gastronomía vegetariana y actividades vinculadas a la cultura budista.

En el caso de los turistas surcoreanos, la creciente presión laboral ha impulsado la demanda de este tipo de viajes, cuyo gasto supera entre un 20% y un 40% al de los circuitos turísticos convencionales.

Además del sector turístico, diversas instituciones de Hue impulsan servicios relacionados, incluyendo los tratamientos basados en la medicina tradicional; programas de atención médica y recuperación en el Hospital Central de Hue; así como servicios de spa, yoga, programas detox y baños termales en hoteles, complejos turísticos y manantiales de aguas minerales. Esta orientación también responde a la estrategia de desarrollo científico, tecnológico, innovación y transformación digital establecida en la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista.

De acuerdo con el doctor Nguyen Vu Quoc Huy, director interino de la Universidad de Hue y rector de la Universidad de Medicina y Farmacia, la Resolución 54-NQ/TW del Buró Político fija el objetivo de convertir a Hue en centro de referencia dentro del Sudeste Asiático en materia de cultura, turismo y atención médica especializada.

La ciudad cuenta con una doble ventaja: un sistema sanitario de alta especialización con profesionales altamente cualificados y un valioso patrimonio de medicina tradicional que data de la dinastía Nguyen (1802-1945), además de abundantes recursos de plantas medicinales y una sólida base de formación e investigación. A ello se suman el paisaje del río Huong y la montaña Ngu, los antiguos templos budistas y un estilo de vida tranquilo, elementos que favorecen el desarrollo del turismo de bienestar.

La tendencia de los servicios de salud está siendo desarrollada por muchos establecimientos en Hue. Foto: Facebook Maia Imperial Spa

No obstante, Nguyen Vu Quoc Huy señaló que estas ventajas aún no se han integrado en una cadena de valor completa. El turismo médico y de bienestar carece todavía de paquetes de servicios integrados y de una coordinación más estrecha entre hospitales, empresas de viajes, establecimientos de alojamiento y proveedores de servicios wellness.

Asimismo, propuso desarrollar programas que combinen chequeos médicos con estancias de descanso, rehabilitación asociada a aguas termales, meditación y medicina tradicional; impulsar la salud digital y consolidar la marca internacional “Hue – Healthcare Destination (Destino de atención médica)”.

Especialistas consideran que, al integrar los sectores de salud, medicina tradicional, recursos farmacéuticos, biotecnología, turismo y patrimonio cultural en un ecosistema común, Hue podrá evolucionar de una ciudad patrimonial a un destino internacional de bienestar y avanzar hacia su posicionamiento como “capital de la sanación” de Asia./.

​