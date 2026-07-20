Sociedad

Detienen a un ciudadano laosiano con tres mil 200 pastillas de droga en la frontera con Vietnam

La Guardia Fronteriza de Nghe An detuvo a un ciudadano laosiano que transportaba 3.200 pastillas de metanfetamina desde Laos hacia Vietnam.

El ciudadano laosiano Xong Nhia Xenh detenido por la Guardia Fronteriza de la provincia de Nghe An (Foto: VNA)
El ciudadano laosiano Xong Nhia Xenh detenido por la Guardia Fronteriza de la provincia de Nghe An (Foto: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA) - La Guardia Fronteriza de la provincia vietnamita de Nghe An informó hoy de la detención de un ciudadano laosiano que transportaba ilegalmente tres mil 200 pastillas de metanfetamina desde Laos hacia Vietnam para su comercialización.

Según la fuente, alrededor de las 20:15 horas del 18 de julio, en la aldea de Pieng Pen, comuna de My Ly, efectivos del Puesto de Guardia Fronteriza de Na Loi, en coordinación con la División de Operaciones y el Puesto de Guardia Fronteriza de My Ly, arrestaron in fraganti a Xong Nhia Xenh, de 29 años y nacionalidad laosiana.

Durante la operación, las fuerzas incautaron 16 paquetes que contenían unas tres mil 200 pastillas de metanfetamina.

En los interrogatorios, el detenido confesó que había introducido la droga desde el otro lado de la frontera con el propósito de venderla en Vietnam y obtener beneficios económicos. Fue capturado cuando transportaba el cargamento hacia la zona de la aldea de Pieng Pen.

El Comando de la Guardia Fronteriza de Nghe An ordenó ampliar la investigación para identificar a otros implicados y completar el expediente del caso conforme a la legislación vigente./.

VNA
#Nghe An #Guardia Fronteriza de Vietnam #metanfetamina
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