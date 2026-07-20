Estudiantes vietnamitas ganan medallas en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2026

Hanoi (VNA)- Los seis integrantes de la delegación vietnamita obtuvieron medallas en la 67.ª Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) 2026, celebrada en China, con dos preseas de oro, tres de plata y una de bronce, informó la Agencia de Gestión de la Calidad de la Educación del Ministerio de Educación y Formación.



Las medallas de oro fueron para Nguyen Dinh Tung, estudiante de la Escuela para Superdotados de la Universidad de Ciencias de Hanoi, adscrita a la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, y Nguyen Le Nhat Nam, de la Escuela para Superdotados de la Universidad Pedagógica de Hanoi.



Cabe destacar que Dinh Tung participó por segunda vez en la IMO, tras haber obtenido un segundo lugar en la edición de 2025.



Las tres medallas de plata correspondieron a Pham Dang Nguyen, estudiante de la Escuela para Superdotados Hanoi-Ámsterdam; Tran Dai Thanh Danh, de la Escuela para Superdotados de la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh; y Nguyen Hoang Phuong, estudiante de la Escuela para Superdotados Phan Boi Chau, en la provincia de Nghe An.



La medalla de bronce fue para Ha Manh Hung, estudiante de la Escuela para Superdotados Hanoi-Ámsterdam.



La 67.ª Olimpiada Internacional de Matemáticas se celebra en Shanghai, China, del 10 al 21 de julio, con la participación de 666 concursantes de 119 países y territorios.



En la edición de 2025, celebrada en Queensland (Australia), Vietnam ocupó el noveno lugar del medallero con dos oros, tres platas y un bronce, para contabilizar un total de 188 puntos./.





VNA