Vietnam registra aumento del 15,4% en número de pasajeros internacionales por vía aérea

Hanoi (VNA) - El tráfico internacional de pasajeros a través de los aeropuertos de Vietnam mantuvo una sólida recuperación durante el primer semestre de 2026, con un incremento interanual del 15,4%, según la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV).



Las estadísticas de la CAAV indican que, hasta el 15 de junio de 2026, los aeropuertos vietnamitas atendieron 26,2 millones de pasajeros internacionales. De ese total, las aerolíneas nacionales transportaron a 9,6 millones de viajeros, un ligero aumento del 0,2% respecto al mismo período del año anterior, lo que representa el 36,6% del mercado internacional de pasajeros.



El transporte internacional de carga aérea también registró un fuerte crecimiento, con 706 mil 700 toneladas, un 21,3% más que un año antes. Las aerolíneas vietnamitas movilizaron 119 mil toneladas, un incremento del 8,6%, equivalente al 16,8% del mercado internacional de carga. En contraste, el transporte nacional de mercancías cayó un 7%, hasta 216 mil 400 toneladas.



Actualmente, las aerolíneas vietnamitas operan 109 rutas internacionales que conectan el país con 22 países y territorios. Paralelamente, compañías aéreas de 41 países y territorios explotan 235 rutas regulares hacia Vietnam, reflejando la continua expansión de la conectividad aérea internacional del país.



Pese a estos resultados positivos, la CAAV advirtió que el sector enfrenta crecientes desafíos operativos debido al aumento del tráfico durante las temporadas de mayor demanda, las condiciones meteorológicas extremas, los riesgos derivados del uso de vehículos aéreos no tripuladas, la presencia de aves y fauna silvestre en las inmediaciones de los aeropuertos, así como la necesidad de contar con personal altamente cualificado y reforzar la capacidad de gestión de la seguridad operacional.



El director de la CAAV, Uong Viet Dung, subrayó que garantizar la seguridad aérea debe seguir siendo la máxima prioridad del sector.



La autoridad aeronáutica instruyó a todas las entidades y operadores del sector a cumplir estrictamente las normativas nacionales de seguridad aérea y las normas y prácticas recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).



Asimismo, instó a reforzar la identificación, evaluación y control de riesgos, mejorar la aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad (SMS) y promover una cultura al respecto en todos los niveles, haciendo responsables directos a los dirigentes de organismos y empresas por los resultados en materia de seguridad.



Las autoridades reguladoras también deberán modernizar los mecanismos de supervisión mediante un enfoque preventivo, basado en datos y en la gestión de riesgos, además de intensificar las inspecciones para detectar y corregir oportunamente las deficiencias en materia de seguridad y sancionar con rigor las infracciones./.

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