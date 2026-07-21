Dirigente parlamentario vietnamita aboga por una gobernanza urbana moderna

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, valoró hoy los preparativos realizados por Ciudad Ho Chi Minh para el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano y destacó que se trata de una norma de gran importancia, al representar un cambio de enfoque en la gestión estatal de las urbes hacia un modelo de gobernanza urbana moderna y creación para el desarrollo.



Al presidir una reunión entre los comités partidistas de la Asamblea Nacional y de Ciudad Ho Chi Minh para examinar la implementación de mecanismos y políticas específicas para la metrópolis sureña y el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano, el dirigente subrayó que la futura legislación debe generar avances significativos para favorecer el crecimiento las ciudades del país.



En ese sentido, propuso perfeccionar el modelo de gobernanza urbana, fortalecer los mecanismos de control del poder y avanzar en la descentralización, otorgando mayores competencias a las administraciones locales, siempre que estas dispongan de los recursos humanos y técnicos necesarios para ejercerlas de manera eficaz.



Asimismo, insistió en que un marco normativo más flexible debe ir acompañado de mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas. Sugirió establecer indicadores para evaluar periódicamente la eficacia de la gobernanza urbana y hacer públicos sus resultados, de modo que puedan ser supervisados por los pobladores, las empresas, la Asamblea Nacional y los Consejos Populares. También abogó por delimitar claramente el margen para la aplicación de mecanismos innovadores, con el fin de proteger a los funcionarios que actúen con iniciativa y responsabilidad dentro del marco legal.



Thanh Man instó además a incorporar en el proyecto de ley el modelo de desarrollo urbano orientado al transporte público (TOD) y una planificación espacial dinámica. Entre otras medidas, planteó regular las áreas de influencia de las estaciones de transporte, permitir la subasta de los derechos de desarrollo del espacio subterráneo y aéreo en los nodos TOD y destinar las plusvalías derivadas del suelo a la inversión para el desarrollo de infraestructuras.



Panorama de la reunión (Foto: VNA)

En el ámbito financiero, exhortó a habilitar a los gobiernos locales para emitir bonos destinados a grandes proyectos de infraestructura y poner a prueba un fondo de inversión para el desarrollo urbano basado en criterios de mercado y asociaciones público-privadas (APP). También destacó la necesidad de invertir en infraestructura digital y centros de innovación, simplificar los procedimientos de inversión, reducir los plazos de aprobación de proyectos y acelerar la renovación urbana, especialmente en las zonas ribereñas de ríos, canales y arroyos.



El dirigente subrayó igualmente la importancia de garantizar la coherencia de la futura Ley de Desarrollo Urbano con otras normas, como las leyes de Tierras, Inversión, Inversión Pública y Presupuesto Estatal, y respaldó la propuesta de presentar el proyecto para su aprobación durante la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.



Por su parte, el secretario del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang, expresó su esperanza en que la legislación sea aprobada y entre en vigor cuanto antes para proporcionar un marco jurídico sólido que permita a la urbe acelerar su desarrollo y alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos.



Los participantes señalaron que el borrador recoge básicamente las principales orientaciones establecidas por el Buró Político, en particular la Resolución N.º 09-NQ/TW sobre el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era, así como otras resoluciones estratégicas sobre el desarrollo nacional. Destacaron que el proyecto de ley marca una transición importante de mecanismos piloto temporales a un marco jurídico estable y a largo plazo.



El proyecto de ley, en institucionalización de las políticas del Partido, conserva las disposiciones pertinentes de la Resolución N.º 98/2023/QH15 sobre la puesta en marcha de mecanismos y políticas específicas para Ciudad Ho Chi Minh, y se basa en políticas similares incorporadas en la Ley de Capitalidad.



Su principio rector es una mayor descentralización, que otorga mayor autonomía y rendición de cuentas a las administraciones de las ciudades de nivel especial, y refuerza el control sobre el ejercicio del poder, junto con la inspección, la supervisión y la rendición de cuentas./.