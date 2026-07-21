Vietnam condecora con la Orden de la Amistad al excanciller austríaco

Praga (VNA) - Vietnam concedió la Orden de la Amistad al exministro de Asuntos Exteriores de Austria Peter Jankowitsch y a la Asociación Austria-Vietnam por sus importantes contribuciones al fortalecimiento de las relaciones de amistad entre ambos pueblos.



La ceremonia de entrega fue organizada por la Embajada de Hanoi en Austria en coordinación con la Asociación de Amistad Vietnam-Austria. La alta distinción fue otorgada por el Presidente de la República Socialista de Vietnam en reconocimiento a las contribuciones de Jankowitsch y de la organización al desarrollo de los vínculos entre los dos países.



Al acto asistieron representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria, el embajador de Austria en Hanoi, Philipp Agathonos; el vicepresidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam y presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Austria, Tran Tuan Anh; el presidente de la Asociación Austria-Vietnam, Alfred Gerstel, además de numerosos amigos austríacos y miembros de la comunidad vietnamita residente en ese país.



En representación del Presidente vietnamita, el embajador de Vietnam en Viena, Vu Le Thai Hoang, entregó la Orden de la Amistad a Peter Jankowitsch y a la Asociación Austria-Vietnam. En su intervención, destacó que esta distinción reconoce más de seis décadas de contribuciones del excanciller austríaco al fortalecimiento de los lazos bilaterales y refleja el profundo agradecimiento del Estado y del pueblo vietnamitas por su apoyo permanente.



El diplomático señaló que, tanto en su cargo de ministro de Asuntos Exteriores de Austria como durante su presidencia de la Asociación Austria-Vietnam entre 1998 y 2022, Jankowitsch respaldó activamente a Vietnam en foros internacionales, promovió las relaciones bilaterales en los ámbitos gubernamental y de intercambio entre los pueblos, y apoyó numerosos proyectos humanitarios en Ciudad Ho Chi Minh y la provincia de Ben Tre.

El embajador Vu Le Thai Hoang entrega la Orden de la Amistad al Sr. Peter Jankowitsch. (Foto: VNA)





También destacó las contribuciones de la Asociación Austria-Vietnam desde su fundación en 1976, al acompañar a Vietnam durante períodos difíciles, impulsar proyectos humanitarios, contribuir a la superación de las consecuencias de la guerra y apoyar a las víctimas del agente naranja/dioxina y a niños huérfanos en Ciudad Ho Chi Minh y el Delta del Mekong.



Durante el acto, el embajador recordó además la figura de Georges Wächter (Ho Chi Tho), quien vivió y trabajó durante diez años en Vietnam, participó en la lucha contra la fiebre reincidente y fue uno de los pocos extranjeros que mantuvo una estrecha amistad con el Presidente Ho Chi Minh.



Por su parte, Peter Jankowitsch expresó su emoción y honor por recibir la Orden de la Amistad, y agradeció al Estado y al pueblo vietnamitas el reconocimiento y el afecto brindados tanto a él como a la Asociación Austria-Vietnam.



Señaló que la imagen de Vietnam durante la lucha por la independencia nacional y en el proceso de superación de las consecuencias de la guerra inspiró a la asociación a movilizar el apoyo de la comunidad internacional para desarrollar actividades humanitarias en el país.



El exministro austríaco destacó los logros alcanzados por Vietnam durante el proceso de Renovación (Doi Moi) y expresó su deseo de que la Asociación Austria-Vietnam continúe cooperando estrechamente con la Asociación de Amistad Vietnam-Austria para fortalecer la diplomacia popular y la cooperación para el desarrollo, con vistas al 55.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países en 2027./.