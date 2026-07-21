Comunicado de prensa sobre segunda jornada de trabajo del tercer Pleno del Comité Central del PCV

Hanoi (VNA) - El tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato continuó con su segunda jornada de trabajo centrada en el reglamento partidista y varios proyectos de resoluciones.

Durante la sesión matutina, presidida por el secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, el Comité Central y los delegados se reunieron en el salón plenario para debatir cuatro asuntos importantes.

Los miembros del órgano rector analizaron el reglamento del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre las normas que los militantes tienen prohibido infringir, documento que sustituirá al Reglamento N.º 37-QĐ/TW, aprobado el 25 de octubre de 2021 por el Comité Central del XIII mandato.

Examinaron el proyecto de modificación y complementación del Reglamento N.º 20-QĐ/TW, del 8 de abril de 2026, del Comité Central del Partido sobre la aplicación de los Estatutos del Partido.

Asimismo, debatieron el proyecto de renovación del modelo de desarrollo de Vietnam y el proyecto de revisión de la Resolución N.º 18-NQ/TW, del 16 de junio de 2022, del Comité Central del Partido del XIII mandato, relativa a la continuación de la renovación y perfeccionamiento de las instituciones y políticas, la mejora de la eficacia de la gestión y el uso de la tierra, con el objetivo de crear nuevos motores para que Vietnam se convierta en un país desarrollado de altos ingresos.

En este marco, analizaron las orientaciones para la modificación de la Ley de Tierras y otras normativas relacionadas.

Por la tarde, trabajaron en grupos para debatir dos proyectos de balance: la Resolución N.º 36-NQ/TW, emitida el 22 de octubre de 2018 por el Comité Central del XII mandato sobre la estrategia de desarrollo sostenible de la economía marítima de Vietnam hasta 2030, con visión hasta 2045; y la Resolución N.º 24-NQ/TW, del 3 de junio de 2013, del Comité Central del XI mandato sobre la respuesta proactiva al cambio climático, el fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales y la protección del medioambiente.

Mañana, el Comité Central continuará sus trabajos conforme al programa establecido./.

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