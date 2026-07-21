Profundizan Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, y el secretario general interino del Partido Liberal Democrático de Japón (PLD), Hagiuda Koichi, saludaron el sólido desarrollo de las relaciones entre los dos Partidos y los avances de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, durante una reunión celebrada hoy en Hanoi.



En la cita, Hoai Trung felicitó a Japón y al PLD por sus recientes logros y afirmó que la visita de la delegación nipona, tras el exitoso viaje a Vietnam de la primera ministra Takaichi Sanae en mayo pasado, contribuirá a fortalecer los vínculos entre los partidos gobernantes de ambos países y a impulsar la cooperación binacional en el tiempo venidero.



Al presentar las principales orientaciones emanadas del XIV Congreso Nacional del PCV, así como las prioridades de política exterior y el modelo de crecimiento del país, el funcionario anfitrión ratificó que, en un contexto internacional marcado por crecientes desafíos, Vietnam sigue considerando a Japón un socio de importancia y mantiene su compromiso de profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Por su parte, Hagiuda Koichi felicitó el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV y destacó la determinación de la nueva dirigencia vietnamita para avanzar en la reforma administrativa, la reorganización territorial y el objetivo de convertir al país en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045.



El funcionario japonés expresó además su satisfacción por regresar a Vietnam tres años después de su visita en 2023, realizada con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y elogió los avances socioeconómicos alcanzados por la nación indochina.



Asimismo, destacó la importancia de los intercambios entre los dos Partidos sobre la base del acta de cooperación suscrita en 2015.



Al considerar que las relaciones bilaterales aún poseen un amplio potencial de crecimiento, Hoai Trung propuso intensificar las visitas y contactos de alto nivel para consolidar el entendimiento mutuo y la confianza política, ampliar la cooperación entre los órganos de ambos Partidos y acelerar la implementación de los compromisos y acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de los dos países, especialmente en economía, ciencia y tecnología, educación y formación. También abogó por reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en los asuntos regionales e internacionales.



En la ocasión, invitó al Gobierno y a las autoridades locales japonesas a participar en el II Foro de Cooperación Local Vietnam-Japón, previsto para comienzos de septiembre de 2026 en la ciudad de Hue. Asimismo, pidió al PLD continuar promoviendo políticas que garanticen condiciones de vida y trabajo favorables para la comunidad de unos 700.000 vietnamitas residentes en el país del Sol Naciente.



Hagiuda Koichi coincidió con las propuestas del canciller vietnamita y aseguró que continuará impulsando, tanto dentro del PLD como del Gobierno japonés, la implementación efectiva de los principales contenidos de cooperación con Vietnam.



En particular, expresó el interés de fortalecer la colaboración en transformación digital, transición verde y seguridad energética, aprovechando iniciativas japonesas como la Comunidad de Cero Emisiones de Asia (AZEC) y la Asociación para la Resiliencia Energética y de Recursos de Asia (POWERR Asia)./.

VNA