Vietnam considera a Canadá un socio importante en política exterior, afirma premier

Hanoi (VNA) – Vietnam siempre ha considerado a Canadá un socio importante en su política exterior y valora los avances positivos e integrales que han experimentado las relaciones bilaterales durante casi una década desde el establecimiento de la Asociación Integral, afirmó el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, al sostener hoy su primera conversación telefónica con su homólogo de Canadá, Mark Carney.



Durante la conversación, Le Minh Hung felicitó al Gobierno de Canadá por los importantes logros alcanzados bajo el liderazgo del primer ministro Mark Carney, así como por la amplia confianza que este ha recibido de la ciudadanía canadiense.



El jefe del Gobierno vietnamita expresó su satisfacción por los esfuerzos de ambas partes para mantener un intercambio constante de contactos y delegaciones a través de diversos canales y en todos los niveles, especialmente al más alto, así como por la estrecha coordinación y el respaldo mutuo en los foros multilaterales regionales e internacionales.



Destacó que la implementación efectiva del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) ha consolidado a ambos países como importantes socios comerciales y de inversión, permitiendo que el comercio bilateral se haya duplicado en los últimos cinco años.

Añadió que la cooperación en defensa, seguridad, asistencia oficial para el desarrollo, educación, formación e intercambios entre los pueblos también ha registrado avances significativos.



Al señalar que Vietnam y Canadá aún disponen de un amplio margen para profundizar la cooperación, el dirigente vietnamita propuso que ambos países concentren sus esfuerzos en varias prioridades, entre ellas intensificar el intercambio de delegaciones en todos los niveles y por distintos canales, con especial énfasis en las visitas de alto nivel de los líderes de ambas naciones.



Asimismo, instó a Canadá a ampliar el acceso de los productos vietnamitas, especialmente agrícolas, forestales y pesqueros, a su mercado, y a incentivar a las empresas canadienses a aumentar sus inversiones en sectores estratégicos de Vietnam, como la energía, la economía verde y la economía circular.

﻿El primer ministro Le Minh Hung mantuvo una conversación telefónica con su homólogo canadiense, Mark Carney, el 21 de julio. (Foto: VNA)

También propuso establecer mecanismos bilaterales de cooperación en materia de aplicación de la ley, reforzar la formación de recursos humanos altamente cualificados en áreas como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y los semiconductores, y mantener una coordinación estrecha y eficaz en los foros multilaterales.



Por su parte, el primer ministro canadiense expresó su satisfacción por volver a reunirse con Le Minh Hung en su nuevo cargo y lo felicitó por su elección por parte de la Asamblea Nacional de Vietnam.



También felicitó a Vietnam por sus logros de desarrollo y manifestó su confianza en que el pueblo vietnamita, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam encabezado por el secretario general y presidente del Estado, To Lam, y del Gobierno dirigido por el primer ministro Le Minh Hung, seguirá alcanzando nuevos éxitos y consolidando el papel y la posición del país en la comunidad internacional.



Al reafirmar que Vietnam es un socio clave de Canadá en la ASEAN y la región del Indo-Pacífico, Mark Carney subrayó que ambos países comparten numerosos intereses comunes y mantienen una asociación dinámica sustentada en la confianza política, unos sólidos vínculos comerciales y de inversión, profundos intercambios entre sus pueblos y un compromiso compartido con la cooperación, la estabilidad y la prosperidad en un contexto internacional cada vez más incierto y cambiante.



En cuanto a las relaciones bilaterales, coincidió con el premier Le Minh Hung en que la Asociación Integral entre Canadá y Vietnam atraviesa una etapa muy positiva y cuenta con un enorme potencial de desarrollo. En ese sentido, expresó su respaldo a elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel en un futuro próximo e instruyó a los organismos competentes de ambos países a coordinarse estrechamente para preparar este importante paso.



El dirigente canadiense expresó su deseo de reforzar la coordinación para impulsar intereses comunes en ámbitos como el desarrollo sostenible e inclusivo, la energía, la industria aeroespacial, la agricultura, la seguridad alimentaria, la ciencia y la tecnología, así como la formación de recursos humanos de alta calidad.



Asimismo, planteó la posibilidad de establecer vuelos directos entre ambos países y promover un mayor intercambio entre sus pueblos, con el fin de fortalecer la base social que sustenta el desarrollo de las relaciones bilaterales.



Ambos líderes acordaron intensificar la coordinación para hacer frente a los desafíos regionales y globales. Reiteraron el respaldo de sus países al papel central de la ASEAN y reafirmaron su apoyo a las posiciones de la ASEAN y de Vietnam sobre la resolución pacífica de las controversias en el Mar del Este, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



El primer ministro Carney agradeció el apoyo brindado por Vietnam durante las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la ASEAN. Asimismo, destacó el importante papel de Vietnam como presidente del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y expresó su deseo de que ambos países sigan colaborando estrechamente para fortalecer los vínculos del CPTPP con otros socios internacionales.



Afirmó que Canadá mantendrá una estrecha coordinación con Vietnam en los foros regionales e internacionales y reiteró el pleno respaldo de su país a Vietnam en su calidad de anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027.



En la ocasión, extendió una invitación al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, para que realice una visita oficial a Canadá en una fecha próxima. Al agradecer la invitación, el primer ministro Le Minh Hung propuso que ambas partes coordinen los preparativos de la visita a través de los canales diplomáticos. Asimismo, transmitió una invitación al primer ministro Mark Carney para que realice una visita oficial a Vietnam a finales de 2026./.