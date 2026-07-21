Primer cargamento de carne de cerdo checa llega oficialmente al mercado vietnamita

Hai Phong, Vietnam (VNA) – El primer cargamento oficial de carne de cerdo procedente de la República Checa llegó hoy a Vietnam, marcando un nuevo avance en las relaciones comerciales entre ambos países.



La ceremonia de recepción tuvo lugar en el puerto de Tan Vu, en la ciudad norteña de Hai Phong, y contó con la participación de representantes del Grupo AGROFERT en Vietnam, así como de autoridades y empresas vinculadas al sector. El envío provino de la planta procesadora de carne Kostelecke Uzeniny, en la República Checa.



Jaroslav Zukerstein, encargado de Negocios interino de la Embajada de la República Checa en Vietnam, afirmó que la llegada del primer contenedor es el resultado de un largo y complejo proceso para abrir este mercado, tras años de negociaciones, trámites regulatorios y una estrecha coordinación entre las autoridades de ambos países.



Según el diplomático, este primer envío refleja la creciente confianza de las autoridades y los importadores vietnamitas en la calidad y la seguridad alimentaria de los productos checos, allanando el camino para nuevas exportaciones de alimentos hacia Vietnam.



Asimismo, destacó que la República Checa seguirá impulsando la cooperación mediante instrumentos de diplomacia económica, entre ellos los Proyectos de Apoyo a la Diplomacia Económica (PROPED), con el objetivo de fortalecer los vínculos sectoriales y generar nuevas oportunidades de negocio para empresas de ambos países.



Añadió que las prioridades estarán centradas en sectores con gran potencial de crecimiento, como la agroindustria, la tecnología para el procesamiento de alimentos, la salud, las soluciones medioambientales, la energía, el transporte y la manufactura avanzada. Además, la Embajada checa continuará promoviendo una cooperación más amplia, facilitando alianzas, inversiones y oportunidades comerciales para las empresas vietnamitas interesadas en el mercado checo.



Por su parte, David Maly, director de Animalco, empresa perteneciente al Grupo AGROFERT, explicó que el acceso al mercado vietnamita ha requerido un proceso exigente debido a los estrictos estándares de seguridad alimentaria del país. También destacó el éxito de la República Checa en el control de la peste porcina africana y aseguró que los productos exportados cumplen con algunos de los requisitos sanitarios más rigurosos a nivel internacional.



AGROFERT es uno de los principales grupos agroalimentarios de la República Checa. Opera en 21 países, cuenta con cerca de 29.000 empleados y registra ingresos anuales de aproximadamente 8.000 millones de euros (9.100 millones de dólares). En Vietnam, trabaja junto a socios estratégicos para fortalecer el comercio bilateral, promoviendo tanto la entrada de productos agrícolas y alimentarios vietnamitas en Europa como el suministro al mercado vietnamita de alimentos y productos químicos que cumplen con los estándares europeos.



Truong Dinh Tung, director de la compañía de importación y exportación de alimentos Ha Long, empresa encargada de importar el cargamento, señaló que esta colaboración permitirá ofrecer a los consumidores vietnamitas productos con un origen claramente trazable y sometidos a un estricto control de calidad, al tiempo que sentará las bases para ampliar la cooperación bilateral en el sector agroalimentario.



El vicepresidente del Comité Popular de Hai Phong, Hoang Minh Cuong, afirmó que la elección de la ciudad como punto de entrada del primer envío demuestra la confianza de las empresas internacionales en su entorno de inversión, su moderna infraestructura portuaria y la calidad de sus servicios logísticos.



Destacó además que, como una de las principales puertas de entrada al comercio internacional y un importante centro logístico del norte de Vietnam, Hai Phong reúne condiciones ideales para impulsar el intercambio comercial entre ambos países. A su juicio, este envío también evidencia el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre Vietnam y la República Checa tras la elevación de sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica a comienzos de 2025.



La cooperación entre Hai Phong y la República Checa también ha ganado dinamismo. A finales de diciembre de 2025, una delegación de la ciudad realizó una misión de promoción de inversiones en el país europeo, contribuyendo a abrir nuevas oportunidades de colaboración y a ampliar la red internacional de socios de Hai Phong.



Aprovechando la sólida amistad entre Vietnam y la República Checa, así como el creciente acercamiento entre Hai Phong y las empresas checas, Hoang Minh Cuong expresó su confianza en que la cooperación bilateral seguirá profundizándose de forma práctica, eficaz y sostenible, fortaleciendo aún más la amistad y la Asociación Estratégica entre ambos países./.

VNA