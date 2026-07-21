Economía

Primer cargamento de carne de cerdo checa llega oficialmente al mercado vietnamita

Vietnam recibió el primer cargamento oficial de carne de cerdo de la República Checa, un hito que fortalece el comercio bilateral y la Asociación Estratégica.

Representantes de las partes involucradas presencian la llegada del cargamento. (Foto: VNA)
Representantes de las partes involucradas presencian la llegada del cargamento. (Foto: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA) – El primer cargamento oficial de carne de cerdo procedente de la República Checa llegó hoy a Vietnam, marcando un nuevo avance en las relaciones comerciales entre ambos países.

La ceremonia de recepción tuvo lugar en el puerto de Tan Vu, en la ciudad norteña de Hai Phong, y contó con la participación de representantes del Grupo AGROFERT en Vietnam, así como de autoridades y empresas vinculadas al sector. El envío provino de la planta procesadora de carne Kostelecke Uzeniny, en la República Checa.

Jaroslav Zukerstein, encargado de Negocios interino de la Embajada de la República Checa en Vietnam, afirmó que la llegada del primer contenedor es el resultado de un largo y complejo proceso para abrir este mercado, tras años de negociaciones, trámites regulatorios y una estrecha coordinación entre las autoridades de ambos países.

Según el diplomático, este primer envío refleja la creciente confianza de las autoridades y los importadores vietnamitas en la calidad y la seguridad alimentaria de los productos checos, allanando el camino para nuevas exportaciones de alimentos hacia Vietnam.

Asimismo, destacó que la República Checa seguirá impulsando la cooperación mediante instrumentos de diplomacia económica, entre ellos los Proyectos de Apoyo a la Diplomacia Económica (PROPED), con el objetivo de fortalecer los vínculos sectoriales y generar nuevas oportunidades de negocio para empresas de ambos países.

Añadió que las prioridades estarán centradas en sectores con gran potencial de crecimiento, como la agroindustria, la tecnología para el procesamiento de alimentos, la salud, las soluciones medioambientales, la energía, el transporte y la manufactura avanzada. Además, la Embajada checa continuará promoviendo una cooperación más amplia, facilitando alianzas, inversiones y oportunidades comerciales para las empresas vietnamitas interesadas en el mercado checo.

Por su parte, David Maly, director de Animalco, empresa perteneciente al Grupo AGROFERT, explicó que el acceso al mercado vietnamita ha requerido un proceso exigente debido a los estrictos estándares de seguridad alimentaria del país. También destacó el éxito de la República Checa en el control de la peste porcina africana y aseguró que los productos exportados cumplen con algunos de los requisitos sanitarios más rigurosos a nivel internacional.

AGROFERT es uno de los principales grupos agroalimentarios de la República Checa. Opera en 21 países, cuenta con cerca de 29.000 empleados y registra ingresos anuales de aproximadamente 8.000 millones de euros (9.100 millones de dólares). En Vietnam, trabaja junto a socios estratégicos para fortalecer el comercio bilateral, promoviendo tanto la entrada de productos agrícolas y alimentarios vietnamitas en Europa como el suministro al mercado vietnamita de alimentos y productos químicos que cumplen con los estándares europeos.

Truong Dinh Tung, director de la compañía de importación y exportación de alimentos Ha Long, empresa encargada de importar el cargamento, señaló que esta colaboración permitirá ofrecer a los consumidores vietnamitas productos con un origen claramente trazable y sometidos a un estricto control de calidad, al tiempo que sentará las bases para ampliar la cooperación bilateral en el sector agroalimentario.

El vicepresidente del Comité Popular de Hai Phong, Hoang Minh Cuong, afirmó que la elección de la ciudad como punto de entrada del primer envío demuestra la confianza de las empresas internacionales en su entorno de inversión, su moderna infraestructura portuaria y la calidad de sus servicios logísticos.

Destacó además que, como una de las principales puertas de entrada al comercio internacional y un importante centro logístico del norte de Vietnam, Hai Phong reúne condiciones ideales para impulsar el intercambio comercial entre ambos países. A su juicio, este envío también evidencia el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre Vietnam y la República Checa tras la elevación de sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica a comienzos de 2025.

La cooperación entre Hai Phong y la República Checa también ha ganado dinamismo. A finales de diciembre de 2025, una delegación de la ciudad realizó una misión de promoción de inversiones en el país europeo, contribuyendo a abrir nuevas oportunidades de colaboración y a ampliar la red internacional de socios de Hai Phong.

Aprovechando la sólida amistad entre Vietnam y la República Checa, así como el creciente acercamiento entre Hai Phong y las empresas checas, Hoang Minh Cuong expresó su confianza en que la cooperación bilateral seguirá profundizándose de forma práctica, eficaz y sostenible, fortaleciendo aún más la amistad y la Asociación Estratégica entre ambos países./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #República Checa #carne de cerdo #Hai Phong #AGROFERT
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Edificios financieros en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

HSBC prevé escenario más desafiante para Vietnam en segundo semestre del año

Tras un crecimiento del 8,18% en el primer semestre, HSBC advierte que Vietnam enfrentará mayores presiones en inflación, tipo de cambio y déficit comercial durante la segunda mitad del año. La entidad señala que el principal reto será preservar el equilibrio macroeconómico ante un menor margen de maniobra monetaria.

Yacimiento de Bach Ho, el mayor en Vietnam. (Foto: VNA)

Sector petrolero, motor de la economía marítima de Vietnam

Cerca de ocho años después de la implementación de la Resolución No. 36-NQ/TW sobre la estrategia de desarrollo sostenible de la economía marítima de Vietnam hasta 2030, con visión hacia 2045, el sector petrolero sigue consolidando su papel como pilar de la economía marítima nacional.

El viceprimer ministro y ministro coordinador de Asuntos Sociales y ministro de Desarrollo Rural y Vivienda Comunitaria de Timor Leste, Mariano Assanami Sabino Lopes, recibe al encargado de negocios de Vietnam en Dili, Pham Binh Dam. (Fuente: VNA)

Vietnam y Timor Leste fortalecen las relaciones de cooperación

El viceprimer ministro y ministro coordinador de Asuntos Sociales y ministro de Desarrollo Rural y Vivienda Comunitaria de Timor Leste, Mariano Assanami Sabino Lopes, se reunió con el encargado de negocios de Vietnam en Dili, Pham Binh Dam, para debatir medidas destinadas a promover la cooperación en materias de seguridad alimentaria, desarrollo rural, explotación sostenible de recursos marinos y formación de mano de obra.

En la reunión entre el ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. (Fuente: Departamento de Desarrollo de Mercados en el Extranjero)

Vietnam y Estados Unidos impulsan cooperación económica y comercial

En el marco de su visita de trabajo a Estados Unidos, el ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, sostuvo encuentros con altos funcionarios estadounidenses para impulsar la cooperación económica y comercial bilateral y promover la implementación de iniciativas de interés común.

Un convoy de camiones portacontenedores que transportan mercancías realizan los trámites aduaneros en el puesto fronterizo internacional de Thanh Thuy (Tuyen Quang). Foto: VNA

Economía fronteriza impulsa el crecimiento de Vietnam

Las actividades de exportación e importación a través del paso fronterizo internacional de Thanh Thuy, en la provincia norvietnamita de Tuyen Quang, registraron un repunte en junio, con un volumen comercial superior a los 123,7 millones de dólares, un 78% más que el mes anterior.