Vietnam gana atractivo como destino estratégico para la expansión de las empresas chinas

Beijing (VNA) - Vietnam se consolida como un mercado con grandes oportunidades de cooperación para las empresas chinas, gracias a la mejora del entorno de inversión, el fuerte crecimiento de la demanda de infraestructura y la transición hacia un modelo de desarrollo verde.



Las autoridades de la ciudad de Dezhou, en la provincia china de Shandong, consideran que Vietnam ofrece un amplio potencial de colaboración en sectores estratégicos como la agricultura moderna, las nuevas energías, la manufactura, la protección ambiental y el desarrollo urbano, áreas que podrían convertirse en nuevos motores de cooperación bilateral en los próximos años.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Tan Mingming, subdirectora de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular de Dezhou, destacó que esta ciudad ha concedido en los últimos años una importancia especial al fortalecimiento de los vínculos económicos con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), especialmente con Vietnam, al que considera un socio clave.

Tan Mingming, subdirectora de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular de Dezhou. (Foto: VNA)



Según la funcionaria, Vietnam cuenta con un entorno empresarial favorable, una alta eficiencia laboral, estabilidad social y un mercado de gran tamaño con amplias perspectivas de crecimiento. Tras las visitas de investigación realizadas en el país, las empresas de Dezhou valoraron positivamente las condiciones de inversión y las oportunidades que ofrece el mercado vietnamita.



"El entorno de inversión de Vietnam es relativamente favorable y, especialmente, el potencial del mercado es muy amplio. Se trata de una oportunidad de cooperación que merece la atención de las empresas de Dezhou", afirmó Tan Mingming.



La representante de las autoridades locales señaló que, además de sectores tradicionales como la agricultura moderna, la industria maderera, el procesamiento de alimentos y las especias, ambas partes pueden ampliar la cooperación en ámbitos emergentes como las energías renovables, los vehículos eléctricos, los equipos deportivos, los ascensores y las industrias verdes.



Para aprovechar estas oportunidades, Dezhou considera necesario reforzar la conexión entre empresas, organizar actividades de promoción comercial, exposiciones de productos y foros económicos, con el fin de facilitar la búsqueda de socios y la puesta en marcha de nuevos proyectos.



Asimismo, destacó la importancia de impulsar los intercambios entre los pueblos, especialmente entre los jóvenes, como base para fortalecer la confianza y la cooperación a largo plazo.



Desde el sector empresarial, compañías de Shandong también observan con interés las oportunidades que Vietnam ofrece en su proceso de industrialización y transformación energética.



Hu Shujun, directora general de la Empresa de Comercio Internacional del Grupo Gerui De, de Shandong, explicó que su compañía ha exportado durante los últimos años al mercado vietnamita diversos productos, entre ellos sistemas de climatización centralizada, equipos de ventilación, torres de refrigeración y soluciones para el tratamiento ambiental.



La directiva china señaló que el rápido proceso de urbanización e industrialización de Vietnam está generando una creciente demanda de soluciones de ahorro energético, protección ambiental y desarrollo de infraestructura. Por ello, sectores como la construcción verde, el tratamiento de residuos industriales, las energías renovables, los nuevos materiales y la gestión inteligente presentan importantes perspectivas de cooperación.



"Vietnam está impulsando con fuerza proyectos de infraestructura como el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, los sistemas ferroviarios urbanos, las zonas industriales y los nuevos desarrollos urbanos. Al mismo tiempo, está aplicando políticas para reducir las emisiones de carbono, promover las energías renovables y desarrollar industrias verdes. Estos ámbitos tienen una elevada coincidencia con la orientación de crecimiento de las empresas chinas", afirmó Hu Shujun.



La representante empresarial de Shandong propuso seguir mejorando las plataformas de conexión comercial, facilitar que las compañías conozcan mejor los mercados de ambos países, fortalecer la cooperación tecnológica y promover proyectos conjuntos y alianzas de inversión en Vietnam.



A su juicio, una mayor cooperación empresarial entre Vietnam y China no solo permitirá ampliar mercados, sino también reforzar la integración de las cadenas de suministro regionales, en línea con la tendencia de desarrollo verde y sostenible de la ASEAN.



Con ventajas como su ubicación estratégica, una fuerza laboral competitiva, un crecimiento económico dinámico y un papel cada vez más relevante en las cadenas de suministro regionales, Vietnam se ha convertido en un destino de creciente interés para numerosas localidades y empresas chinas.



La expansión de la cooperación en sectores como las industrias verdes, las nuevas energías y las tecnologías avanzadas contribuirá a generar nuevos impulsos para las relaciones económicas entre Vietnam y China en los próximos años./.