Vietnam intensifica esfuerzos para impulsar exportaciones en segundo semestre

Hanoi (VNA) - A pesar de las dificultades, el primer semestre de 2026 marcó un período de fuerte crecimiento para las importaciones y exportaciones de Vietnam, con una cifra registrada de 550 mil millones de dólares, un aumento interanual del 27,1%.



De esta cifra, las exportaciones ascendieron a aproximadamente 266,5 mil millones de dólares, un incremento del 21%, mientras que las importaciones alcanzaron los 283,2 mil millones de dólares, un aumento del 33,4%. Vietnam registró un déficit comercial de aproximadamente 16,65 mil millones de dólares, en contraste con el superávit del mismo período del año anterior.



Cinco grupos de productos lograron un volumen de exportaciones superior a los 10 mil millones de dólares, lo que representa más del 62% del valor total de las exportaciones. La electrónica, las computadoras y los componentes continuaron liderando el sector con más de 71 mil millones de dólares solo en el primer semestre del año.



Esto demuestra que Vietnam está transitando gradualmente hacia industrias de alto valor agregado en lugar de depender exclusivamente de las industrias de procesamiento tradicionales.



Con una meta de aproximadamente 550 mil millones de dólares para 2026, Vietnam necesita exportar un promedio de 45 a 46 mil millones de dólares mensuales.



Numerosas empresas del sector agroalimentario han informado de un aumento en los pedidos de exportación. La compañía Nacoms, con sede en Dong Thap, continúa enviando frutas deshidratadas a Alemania y está ampliando sus instalaciones de producción.



Por su parte, la marca de néctar de flor de coco Sokfarm ya está presente en cerca de 20 mercados internacionales y sigue incorporando nuevos clientes.



El sector de frutas y hortalizas también mantiene un sólido ritmo de crecimiento, con exportaciones superiores a 3,7 mil millones de dólares durante el primer semestre, de los cuales cerca de mil millones de dólares correspondieron únicamente al mes de junio.



La participación de los productos procesados aumentó hasta el 35,82%, lo que ha contribuido a elevar el valor añadido y reducir la dependencia de la estacionalidad.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)





La Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam prevé que las exportaciones del sector alcancen los 10 mil millones de dólares este año.



En cuanto a las exportaciones de camarón, China y Hong Kong (China) se consolidan como los mercados de mayor crecimiento, con ventas cercanas a 845 millones de dólares, un incremento del 44% respecto al mismo periodo del año anterior.



La Asociación Vietnamita de Exportadores y Productores de Productos del Mar (VASEP) estima que las exportaciones acuícolas podrían superar los 12 mil millones de dólares en 2026.



Mientras, la industria maderera alcanzó 8,5 mil millones de dólares en exportaciones durante los primeros seis meses del año, un aumento interanual del 4,4%.



El incremento de las importaciones de materias primas procedentes de Estados Unidos se considera un factor que favorecerá las exportaciones de productos de madera hacia ese mercado en los próximos meses.



En conjunto, productos clave como la madera, el café, el camarón, las frutas y hortalizas, el arroz y el pangasius continúan generando un superávit comercial, lo que ha permitido que el sector agrícola mantenga un saldo positivo superior a nueve mil millones de dólares.



Según Tran Thanh Hai, subdirector del Departamento de Importación y Exportación, del Ministerio de Industria y Comercio, estos bienes constituyen un recurso fundamental para fortalecer la capacidad productiva y sostener el crecimiento de las exportaciones en los próximos meses.



Con el objetivo de impulsar las exportaciones, el Gobierno está aplicando diversas medidas, entre ellas la apertura de nuevos mercados, el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio, la simplificación de los procedimientos administrativos, la reducción de los costes logísticos y el apoyo a las empresas.



La conclusión de las negociaciones del acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) abrirá nuevas oportunidades para ampliar las exportaciones en los próximos años.



Por su parte, las empresas están diversificando activamente sus mercados. Somekco ha reforzado las exportaciones de plátano y coco hacia China y, al mismo tiempo, busca nuevas oportunidades en Rusia.



El sector hortofrutícola impulsa las exportaciones por canales oficiales, desarrolla productos procesados y aprovecha el potencial de mercados como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Australia.



La industria del anacardo también confía en alcanzar el objetivo de cinco mil millones de dólares en exportaciones gracias al sólido crecimiento de las ventas a Estados Unidos y al mantenimiento de una estructura de mercados equilibrada entre ese país, Europa y otras regiones.



Impulsadas por el crecimiento sostenido de los principales sectores exportadores y por las medidas destinadas a ampliar mercados y mejorar la competitividad, las exportaciones vietnamitas afrontan el segundo semestre con perspectivas favorables y se espera que aceleren su expansión para contribuir al cumplimiento de los objetivos de crecimiento económico de 2026./.