Phu Quoc se clasifica entre top 10 islas más destacadas en 2026 por Expedia

Hanoi (VNA) - La isla Phu Quoc de Vietnam fue incluida en el top 10 de las islas más destacadas 2026 (Island Hot List 2026) de Expedia, una de las mayores plataformas de servicios turísticos en línea del mundo.



Según Expedia, la demanda de viajes a las islas están registrando un fuerte aumento. La búsqueda en línea sobre este tipo de turismo aumentó un promedio del 55% en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que las menciones en las redes sociales crecieron un 20%, reflejando el interés cada vez mayor de los turistas por los destinos con paisajes naturales, identidad cultural y entornos más pacíficos.



En la lista de este año, Phu Quoc se sitúa en la novena posición, junto con Palawan (Filipinas), representando al Sudeste Asiático en el top 10. De acuerdo con Expedia, la clasificación se formó en base de las tendencias de búsquedas, el interés de los viajeros y el potencial de desarrollo de los destinos en las islas.



Santa Lucía en Caribe encabeza la lista, seguida por Porto Santo de Portugal y Praslin de Seychelles. Las tres islas europeas, Porto Santo (Portugal), Syros (Grecia) y el archipiélago de Lofoten (Noruega) fueron destacadas por su belleza natural, singulares experiencias culturales y un ambiente más tranquilo y menos masificado que el de otros destinos turísticos de renombre.



Expedia explicó que la tendencia turística transita actualmente de los destinos populares a las islas emergentes, donde los turistas pueden experimentar la cultura indígena, paisajes naturales vírgenes y un ritmo de vida más pausado. Esta plataforma también recomienda reservar los servicios con antelación o viajar durante la temporada baja para reducir costos y disfrutar de una experiencia más cómoda.



La lista de Expedia incluye: Santa Lucía (Caribe), Porto Santo (Portugal), Praslin (Seychelles), Syros (Grecia), Lofoten (Noruega), Palawan (Filipinas), Culebra (Puerto Rico), Sanibel (Estados Unidos), Phu Quoc (Vietnam) y la nación insular de Fiyi./.

VNA