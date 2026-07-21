Turismo

Phu Quoc se clasifica entre top 10 islas más destacadas en 2026 por Expedia

La isla vietnamita de Phu Quoc fue incluida por Expedia entre las 10 islas más destacadas de 2026, impulsada por el auge del turismo insular.

La aldea pesquera de Hon Thom en Phu Quoc (Foto: VNA)
La aldea pesquera de Hon Thom en Phu Quoc (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La isla Phu Quoc de Vietnam fue incluida en el top 10 de las islas más destacadas 2026 (Island Hot List 2026) de Expedia, una de las mayores plataformas de servicios turísticos en línea del mundo.

Según Expedia, la demanda de viajes a las islas están registrando un fuerte aumento. La búsqueda en línea sobre este tipo de turismo aumentó un promedio del 55% en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que las menciones en las redes sociales crecieron un 20%, reflejando el interés cada vez mayor de los turistas por los destinos con paisajes naturales, identidad cultural y entornos más pacíficos.

En la lista de este año, Phu Quoc se sitúa en la novena posición, junto con Palawan (Filipinas), representando al Sudeste Asiático en el top 10. De acuerdo con Expedia, la clasificación se formó en base de las tendencias de búsquedas, el interés de los viajeros y el potencial de desarrollo de los destinos en las islas.

Santa Lucía en Caribe encabeza la lista, seguida por Porto Santo de Portugal y Praslin de Seychelles. Las tres islas europeas, Porto Santo (Portugal), Syros (Grecia) y el archipiélago de Lofoten (Noruega) fueron destacadas por su belleza natural, singulares experiencias culturales y un ambiente más tranquilo y menos masificado que el de otros destinos turísticos de renombre.

Expedia explicó que la tendencia turística transita actualmente de los destinos populares a las islas emergentes, donde los turistas pueden experimentar la cultura indígena, paisajes naturales vírgenes y un ritmo de vida más pausado. Esta plataforma también recomienda reservar los servicios con antelación o viajar durante la temporada baja para reducir costos y disfrutar de una experiencia más cómoda.

La lista de Expedia incluye: Santa Lucía (Caribe), Porto Santo (Portugal), Praslin (Seychelles), Syros (Grecia), Lofoten (Noruega), Palawan (Filipinas), Culebra (Puerto Rico), Sanibel (Estados Unidos), Phu Quoc (Vietnam) y la nación insular de Fiyi./.

VNA
#Phu Quoc #Expedia #Island Hot List 2026 An Giang
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Superviviente del naufragio en Phu Quoc muestra una evolución favorable (Foto: VNA)

Superviviente del naufragio en Phu Quoc muestra una evolución favorable

El ciudadano indio de 54 años, único superviviente aún hospitalizado tras el naufragio del 11 de julio en Phu Quoc que dejó 15 fallecidos, muestra una recuperación alentadora en el Hospital Cho Ray tras ser estabilizado de una insuficiencia respiratoria, hemorragia cerebral y un infarto agudo.

Ver más

Turistas internacionales visitan el casco antiguo de Hoi An. (Foto: VNA)

Orientan desarrollo del turismo vietnamita para el segundo semestre de 2026

Tras alcanzar 12,3 millones de turistas internacionales e ingresos por 22.000 millones de dólares en la primera mitad de 2026, Vietnam reestructura su estrategia turística. El país pasará del volumen de visitantes a un modelo de alto valor, sostenible y digitalizado, priorizando el turismo de bienestar, la gastronomía y la cultura.

La imponente belleza del paso Ngoan Muc en provincia de Lam Dong

La imponente belleza del paso Ngoan Muc en provincia de Lam Dong

El paso Ngoan Muc, situado en la Carretera Nacional 27, conecta la comuna de D'Ran, en la provincia de Lam Dong, con la comuna de Lam Son, en la provincia de Khanh Hoa. Considerado uno de los puertos de montaña más bellos del corredor que une la Costa Centro-Sur con la Altiplanicie Occidental de Vietnam, destaca por sus espectaculares paisajes.

Pagoda Thanh Duyen, joya histórica y espiritual de Hue

Pagoda Thanh Duyen, joya histórica y espiritual de Hue

La Pagoda Thanh Duyen, ubicada en la montaña Tuy Van en la comuna de Vinh Loc, ciudad de Hue, ha sido una reliquia histórica-cultural nacional desde 1996. La obra es una de las cuatro pagodas nacionales famosas en Hue, con un majestuoso paisaje natural.

La belleza de la playa de Son Tra en Quang Ngai

La belleza de la playa de Son Tra en Quang Ngai

La playa de la aldea de Son Tra, ubicada en la comuna de Vạn Tuong, provincia centrovietnamita de Quang Ngai, cautiva por su paisaje virgen y apacible, con una extensa franja de arena fina y dorada, aguas cristalinas y afloramientos rocosos naturales que bordean la costa. El lugar conserva el ritmo de vida sencillo y auténtico de una tradicional comunidad pesquera, lo que, junto con su entorno tranquilo y su estrecha conexión con la naturaleza, la convierte en un destino ideal para quienes buscan descanso y paisajes aún poco explorados.

El mapeo 3D da vida al patrimonio cultural de Vietnam

El mapeo 3D da vida al patrimonio cultural de Vietnam

Una exposición multisensorial titulada Giao thoi (Transición), que combina una innovadora proyección de mapeo 3D con un sistema interactivo de sensores, ofrece a los visitantes un recorrido inmersivo por el patrimonio cultural de Vietnam. La muestra se ha convertido en uno de los principales atractivos del Museo de la Mujer de Vietnam.