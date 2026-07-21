Turismo

Ciudad de Da Nang impulsa su atractivo turístico con nuevo festival

Da Nang organizará del 22 al 26 de julio el festival “Enjoy Danang 2026”, con espectáculos, cometas iluminadas y actividades para impulsar el turismo.

Casi 500 cometas iluminadas se exhibirán en la playa de My Khe las noches de 24, 25 y 26 de julio. (Foto: Danangfantasticity).
Casi 500 cometas iluminadas se exhibirán en la playa de My Khe las noches de 24, 25 y 26 de julio. (Foto: Danangfantasticity).

Da Nang, Vietnam (VNA) - La ciudad centrovietnamita de Da Nang organizará del 22 al 26 de julio el Festival “Disfrutar de Da Nang 2026”, con una amplia programación de actividades culturales, artísticas y comunitarias destinadas a diversificar la oferta turística y consolidar su posición como destino de eventos y festivales, informó el Comité Organizador.

Uno de los principales atractivos del festival será una exhibición de cerca de 500 cometas iluminadas, que ofrecerán un espectáculo nocturno acompañado de música y actividades interactivas para residentes y visitantes.

Asimismo, la playa de My Khe acogerá un espectáculo artístico de gran formato, concebido especialmente para el entorno costero.


Será la primera vez que Da Nang organice una representación escénica en el mar utilizando el paisaje natural de la playa de My Khe como escenario. El espectáculo recreará la formación y el desarrollo de Quang Nam-Da Nang mediante la combinación de música, iluminación y artes escénicas.


La puesta en escena evocará los valores culturales e históricos de Quang Nam, desde el río Thu Bon, los pueblos de oficios tradicionales, las aldeas pesqueras y el antiguo puerto comercial de Hoi An hasta la imagen de una Da Nang dinámica e integrada.


Con la celebración del Festival “Disfrutar de Da Nang 2026” (Enjoy Danang Festival 2026), la ciudad aspira a diversificar aún más sus productos turísticos, atraer a un mayor número de visitantes y reforzar su imagen como destino de grandes eventos y festivales.


Durante los primeros seis meses de 2026, Da Nang recibió alrededor de 9,8 millones de visitantes, un 22,5% más que en el mismo período del año anterior. De esa cifra, unos 5,2 millones correspondieron a turistas, lo que representó un incremento interanual del 28,7% y el 52,8% del total.


El atractivo turístico de Da Nang continúa fortaleciéndose gracias a la intensificación de las actividades de promoción, la ampliación de las rutas aéreas internacionales y la diversificación de los productos, servicios y festivales turísticos./.

VNA
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