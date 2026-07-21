Cooperación CPTPP- UE genera oportunidades para Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En el contexto de una economía global con complejos cambios geopolíticos, interrupciones en las cadenas de suministro y crecientes tendencias proteccionistas, el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) se ha convertido en una base sólida que promueve los flujos de libre comercio y abre nuevos espacios para el desarrollo.



Según los expertos, aún existe un enorme espacio para la cooperación comercial y de inversión entre el CPTPP y la Unión Europea (UE). La conexión entre uno de los bloques económicos más dinámicos de Asia-Pacífico y un mercado tradicional con altos estándares de gobernanza sostenible ayudará a las economías miembros a fortalecer su resiliencia ante las perturbaciones económicas y comerciales externas.



Mary-Catherine Spiers, jefa del Departamento de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Asuntos Globales y titular del equipo de negociaciones de alto nivel del CPTPP de Canadá, señaló que los cambios geopolíticos están transformando fundamentalmente el entorno de negocios internacional.



Canadá considera que la promoción del diálogo entre el CPTPP y la UE es una base para que las economías de rango medio construyan conjuntamente un sistema comercial abierto, transparente y basado en reglas, analizó.



El objetivo de reforzar la conectividad entre las dos partes también busca crear las condiciones para que las economías de los Estados miembros participen en la elaboración de las reglas del juego, en lugar de convertirse en sujetos de fluctuaciones geopolíticas, comentó.



Mientras tanto, Nguyen Son Tra, jefa de la Oficina de la Organización Mundial del Comercio y Negociaciones Comerciales, en el Departamento de Política Comercial Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, comunicó que las economías miembros del CPTPP han acordado centrarse en cinco prioridades principales durante el año en que la nación indochina ostente la presidencia del acuerdo en 2026.

Limpieza y procesamiento del pescado Tra (pangasius) antes de su procesamiento en la empresa Vinh Hoan (Dong Thap). (Foto: VNA)



La también subjefa del equipo de negociaciones de alto nivel del CPTPP de Vietnam dijo que los miembros revisarán y actualizarán el Acuerdo para garantizar que el CPTPP siga manteniendo altos estándares y se adapte a las nuevas tendencias, sobre todo el comercio digital, las cadenas de suministro más resilientes y los asuntos comerciales emergentes.



Otra prioridad importante es fortalecer los vínculos con socios fuera del bloque, en particular con Europa. Los ministros del CPTPP acordaron promover una mayor cooperación con la UE a partir de 2025, y en 2026 se centrarán en concretar estos compromisos mediante programas de colaboración específicos.



Ante el cambio de las cadenas de suministro globales, la transformación digital y las exigencias del desarrollo sostenible, mantener un sistema comercial abierto, transparente y basado en normas se considera crucial para que las economías mejoren su resiliencia y faciliten las actividades de la inversión y el comercio internacionales, explicó.



Por lo tanto, el CPTPP prioriza la mejora de la eficacia de la implementación de los compromisos, no solo mediante el aumento de la tasa de utilización de las preferencias arancelarias, sino también la ampliación del potencial para aprovechar los beneficios en las áreas de servicios, inversión, comercio digital y cadenas de suministro regionales mediante una estrecha coordinación entre los organismos reguladores y la comunidad empresarial, precisó.



Desde la perspectiva de la comunidad empresarial, se espera que el CPTPP, junto con la tendencia a la integración con la UE, amplíe las cadenas de suministro, atraiga inversiones y cree más oportunidades para que los productos vietnamitas accedan a los principales mercados, agregó.



Al mismo tiempo, la comunidad empresarial confía en que cuando un mercado funciona sobre la base de un acuerdo de libre comercio, con aranceles y derechos de importación cero, la calidad de las operaciones de las empresas mejorará sin duda y las oportunidades de cooperación entre las partes aumentarán significativamente.



A pesar de estar ubicados en dos áreas geográficas diferentes, el CPTPP y la UE están cada vez más interconectados a través de cadenas de suministro, flujos de inversión, tecnología y beneficios económicos compartidos, lo que demuestra no solo la expansión del mercado, sino que también contribuye a fortalecer la resiliencia del comercio mundial.



Además, varios acuerdos de libre comercio de nueva generación están demostrando que sientan las bases para el flujo de bienes, servicios, inversiones, datos e innovación, así como aportar mayor estabilidad y previsibilidad al entorno de negocios. Por su parte, Michele D'Ercole, directora general de Henoto Vietnam, señaló que, gracias al fortalecimiento de la relación entre el CPTPP y la UE, la comunidad empresarial puede beneficiarse enormemente. En especial, el mercado será más grande y competitivo, debido al entorno de libre comercio.



El CPTPP también crea oportunidades para una cooperación más estrecha entre Vietnam y los países miembros. Además, el tratado establece regulaciones claras la proporción de materiales utilizados dentro del bloque para cumplir con las normas de origen, lo que genera oportunidades de cooperación entre los países miembros y, por ende, promueve la inversión extranjera en Vietnam para la producción y exportación./.