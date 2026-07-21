Vietnam necesita decenas de miles de trabajadores para el sector nuclear para 2035

Hanoi (VNA) - Vietnam necesitará decenas de miles de trabajadores directos e indirectos en los sectores de energía atómica y nuclear para 2035, a medida que el país avanza en sus planes para desarrollar la energía nuclear.

Según expertos y responsables políticos, la demanda de personal altamente cualificado se ha vuelto cada vez más urgente tras una serie de políticas emitidas por el Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno para reactivar e implementar el proyecto de la central nuclear de Ninh Thuan, ubicada en el centro de Vietnam.



La Agencia de Seguridad Radiológica y Nuclear del Ministerio de Ciencia y Tecnología señaló que los recursos humanos serán uno de los factores decisivos para que el país pueda implementar con éxito su programa de energía nuclear en el plazo previsto.



En el marco de la estrategia de Vietnam para el desarrollo pacífico y la aplicación de la energía atómica hasta 2035, con una visión a 2050, se espera que la energía nuclear represente entre el 6% y el 8% de la producción total de electricidad del país.



El plan incluye la construcción de cuatro unidades de energía nuclear a gran escala y entre 10 y 15 reactores modulares pequeños (SMR), lo que requiere una importante plantilla de trabajadores capacitados según estándares internacionales en toda la cadena de valor nuclear.



Según Nguyen Hoang Linh, director general de la agencia, las centrales nucleares Ninh Thuan 1 y Ninh Thuan 2 requerirán, para 2030, alrededor de tres mil 900 trabajadores para su operación directa.



De ellos, aproximadamente 670 necesitarán formación universitaria en el extranjero.



Sin embargo, los expertos destacan que la demanda de recursos humanos va mucho más allá de la operación de las centrales.



También se necesitará personal en la gestión estatal, la regulación de la seguridad nuclear, la investigación y el desarrollo, el apoyo técnico, la educación y la formación, la medicina nuclear, la tecnología de la radiación, la gestión de residuos radiactivos, la respuesta a emergencias, la monitorización ambiental, así como en aplicaciones industriales y agrícolas.



La amplitud de estos requisitos subraya que el desarrollo de la energía nuclear no se limita a la construcción de centrales eléctricas, sino que también implica el establecimiento de un ecosistema integral y multidisciplinario, respaldado por profesionales altamente cualificados capaces de integrarse en redes internacionales.



Para preparar el programa, el Gobierno ha aprobado un proyecto nacional de formación y desarrollo de recursos humanos para la energía nuclear hasta 2035, junto con iniciativas destinadas a fortalecer al personal involucrado en la gestión estatal, la investigación, las aplicaciones y el apoyo técnico en el sector de la energía atómica.



Al mismo tiempo, se está reforzando la capacidad de los organismos estatales, incluida la Agencia para la Seguridad Radiológica y Nuclear, para satisfacer las demandas de una nueva fase de desarrollo nuclear.



Los especialistas han destacado que el desarrollo de la fuerza laboral es un requisito indispensable para alcanzar las ambiciosas metas del desarrollo nuclear del país y han instado al establecimiento de un ecosistema de formación integrado que involucre a organismos gubernamentales, universidades, institutos de investigación, empresas y socios internacionales.



Una propuesta que está ganando apoyo consiste en concentrar los recursos en cinco o seis instituciones educativas clave, en lugar de dispersar los esfuerzos de formación en una red más amplia.



Quienes defienden este enfoque argumentan que optimizaría los costos de inversión, mejoraría la calidad de la formación y permitiría gradualmente a Vietnam desarrollar experiencia nacional en tecnología nuclear.



También se alienta a las universidades y centros de formación a actualizar sus planes de estudio de acuerdo con las directrices del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y a ampliar los programas de ingeniería especializada adaptados a las necesidades de la industria nuclear moderna.



Nguyen Quoc Sy, profesor del Instituto Nacional de Ingeniería Energética de Moscú, en Rusia, afirmó que los modelos de colaboración docente con socios extranjeros podrían ofrecer una solución eficaz para Vietnam en la etapa actual.



Estas alianzas no solo crearían estándares de formación comunes alineados con la práctica internacional, sino que también contribuirían al desarrollo del profesorado, promoverían los intercambios académicos y fortalecerían las capacidades de investigación en las instituciones vietnamitas.



Los expertos señalan que los esfuerzos de capacitación deben comenzar pronto y llevarse a cabo de manera coordinada y a largo plazo si Vietnam quiere alcanzar su objetivo de desarrollar una industria de energía nuclear segura, eficiente y sostenible en las próximas décadas./.