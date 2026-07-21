HSBC prevé escenario más desafiante para Vietnam en segundo semestre del año

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Tras un sólido desempeño económico en el primer semestre de 2026, Vietnam afrontará una segunda mitad del año más exigente, marcada por mayores presiones sobre la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés.



Según un informe del banco HSBC, el principal desafío ya no será únicamente mantener el ritmo de crecimiento, sino preservar el equilibrio macroeconómico y garantizar la calidad de ese crecimiento en un contexto de menor margen para la política monetaria.



De acuerdo con Vu Binh Minh, director de Negocios de Capital y Divisas de la Unidad de Mercados Globales y Servicios de Valores de HSBC Vietnam, la economía sentó una base favorable durante los primeros seis meses del año. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,18%, el mayor incremento registrado para un primer semestre en varios años, impulsado por la recuperación simultánea de la producción industrial, las exportaciones, el consumo interno y la inversión pública.



La Inversión Extranjera Directa (IED) continuó siendo uno de los principales motores de la economía. El capital registrado alcanzó 34,65 mil millones de dólares, un aumento interanual del 61%, mientras que los desembolsos ascendieron a 13,03 mil millones de dólares, el nivel más alto de los últimos cinco años.



Asimismo, las operaciones de adquisición de participaciones por parte de inversionistas extranjeros aumentaron cerca del 90%, reflejando la confianza en las perspectivas de mediano y largo plazo del país y la profundización del proceso de relocalización de las cadenas globales de suministro.



No obstante, HSBC advirtió que el fuerte crecimiento también incrementa la sensibilidad de los equilibrios macroeconómicos. Uno de los indicadores que requerirá especial seguimiento es la balanza comercial. Durante el primer semestre, Vietnam registró un déficit comercial de mercancías de aproximadamente 16,65 mil millones de dólares, en contraste con el superávit del mismo período del año anterior.



Según el informe, el incremento de las importaciones se concentró principalmente en maquinaria, equipos y materias primas destinadas a la inversión y la producción, lo que refleja la preparación para un nuevo ciclo de expansión económica más que un aumento del consumo. Sin embargo, la elevada dependencia de insumos importados ejercerá una mayor presión sobre la balanza de pagos y el mercado cambiario en los próximos meses.



La inflación constituye otro factor de riesgo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 4,38% en promedio durante el primer semestre, acercándose al objetivo del 4,5% fijado por la Asamblea Nacional.



HSBC señaló que el encarecimiento de la energía, los mayores costos de importación y el aumento de los precios de los alimentos intensificaron las presiones inflacionarias hacia finales del segundo trimestre. Aunque la inflación subyacente permanece por debajo de la general, el fortalecimiento gradual de la demanda interna podría mantener los precios elevados.



El tipo de cambio y las tasas de interés seguirán siendo variables determinantes para la gestión económica. Después de un fortalecimiento inicial del dong frente al dólar estadounidense, la presión cambiaria aumentó desde finales del primer trimestre debido al mayor requerimiento de divisas.



Las intervenciones del Banco Estatal de Vietnam mediante operaciones de venta de divisas a plazo y otros instrumentos del mercado monetario contribuyeron a estabilizar la liquidez y las expectativas del mercado.



Vu Binh Minh estimó que las presiones podrían intensificarse durante el tercer trimestre, cuando coinciden el aumento estacional de la demanda de divisas para importar insumos productivos y la repatriación de beneficios por parte de numerosas empresas con inversión extranjera. A ello podrían sumarse factores externos, como un eventual retraso de la Reserva Federal de Estados Unidos en la flexibilización de su política monetaria o la persistencia de elevados precios internacionales del petróleo.



Pese a estos desafíos, HSBC considera que la economía vietnamita mantiene perspectivas favorables para el resto del año. La temporada alta de exportaciones, la recuperación del turismo y el incremento habitual de las remesas podrían contribuir a fortalecer la actividad económica y apoyar el control de la inflación.



Otro factor positivo será el avance del proceso para elevar la categoría del mercado bursátil vietnamita. Según el experto, si este proceso continúa conforme al calendario previsto, permitirá ampliar la participación de inversionistas internacionales, mejorar la liquidez del mercado y atraer flujos de capital más estables, lo que contribuirá a reforzar la posición de Vietnam en los mercados financieros globales y aliviar parte de la presión sobre el tipo de cambio.



HSBC concluyó que el buen desempeño registrado durante la primera mitad de 2026 ofrece una base sólida para el crecimiento anual. Sin embargo, el resultado final dependerá de la capacidad de mantener el equilibrio entre la expansión económica y la estabilidad macroeconómica, con la inversión pública, la IED de alta calidad y la mejora del mercado de capitales como motores estructurales del crecimiento sostenible./.



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