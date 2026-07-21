Economía

Provincia de Dak Lak apuesta por el desarrollo de la industria del durián

Dak Lak celebrará del 15 de agosto al 2 de septiembre el Festival del Durián 2026 para promover su marca, atraer inversiones e impulsar el turismo agrícola.

Panorama de la rueda de prensa. (Fuente: VNA)
Panorama de la rueda de prensa. (Fuente: VNA)

Dak Lak, Vietnam (VNA) - Bajo el lema "Durián de Dak Lak: Conectando y llegando más lejos", el Festival del Durián de Dak Lak se celebrará del 15 de agosto al 2 de septiembre en los barrios de Buon Ma Thuot y Tuy Hoa, así como en las principales zonas de cultivo de la provincia.

Se trata de la primera edición del festival organizada a escala provincial, con un amplio programa de actividades destinadas a promover la marca del durián de Dak Lak, impulsar el desarrollo sostenible del sector y fomentar el turismo agrícola y experiencial vinculado a la identidad cultural de la localidad.

Durante una rueda de prensa celebrada la víspera, Dao My, vicepresidente del Comité Popular de Dak Lak, destacó que, en los últimos años, el durián se ha consolidado como uno de los principales productos agrícolas de la provincia, contribuyendo a aumentar los ingresos de la población, promover la reestructuración del sector agrícola y fortalecer progresivamente su posición en los mercados nacional e internacional.


El funcionario señaló que el festival tiene como objetivo promover la marca del durián de Dak Lak, impulsar el desarrollo sostenible de esta industria y dar a conocer la imagen de la tierra, la población y la identidad cultural de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental) entre los visitantes nacionales e internacionales.


Subrayó que el evento no solo constituye una gran cita cultural, comercial, de inversión y turismo, sino también un espacio de encuentro entre autoridades, productores, empresas, distribuidores, inversionistas y socios nacionales y extranjeros, con el propósito de elevar el valor de la cadena productiva, ampliar los mercados de consumo, promover las exportaciones y presentar el entorno de inversión de la provincia.

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Presentan a los embajadores de comunicación para el Festival del Durían de Dak Lak 2026. (Foto: VNA)


Añadió que, además de promover los principales productos agrícolas locales, el festival brindará una oportunidad para mostrar el potencial de Dak Lak en el desarrollo de la agricultura de alta tecnología, la industria de procesamiento, la logística, el comercio y el turismo, así como un entorno empresarial abierto y atractivo.


Según explicó, la celebración contribuirá además a consolidar la imagen de Dak Lak como una localidad dinámica e integrada, comprometida con el apoyo a las empresas y los inversionistas, al tiempo que fortalecerá la marca del durián local, promoverá el comercio y atraerá nuevas inversiones.


Además de las actividades de promoción comercial, el festival incluirá una variada programación cultural, artística, deportiva y turística. Entre los eventos más destacados figura un festival gastronómico en el que se presentarán platos y productos innovadores elaborados con durián, con el objetivo de establecer un récord de 102 preparaciones basadas en esta fruta.


Asimismo, el 16 de agosto se celebrará un desfile promocional de camionetas, en el que se espera la participación de alrededor de 500 vehículos, con la aspiración de establecer un nuevo récord.


Como parte del programa, también se organizará el foro "Ecosistema sostenible del durián", dedicado a fortalecer la conexión entre la producción y el consumo de esta fruta, atraer inversiones, promover la firma de contratos de exportación y desarrollar la cadena de valor del sector. Según el Comité Organizador, el festival prevé atraer a unos 300 mil visitantes./.

VNA
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