Procesan en Vietnam caso por posesión y comercio ilegal de 104 animales silvestres

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia vietnamita de Tay Ninh iniciaron un proceso penal por violaciones de la normativa sobre gestión y protección de la fauna silvestre, tras descubrir un establecimiento que mantenía de forma ilegal 104 animales salvajes sin documentación que acreditara su origen legal.



Según informó el Departamento Provincial de Guardabosques, el caso fue procesado en virtud del artículo 234 del Código Penal de Vietnam, que sanciona las infracciones relacionadas con la gestión y protección de especies silvestres.



La investigación se deriva de una inspección realizada el pasado 11 de junio por el Departamento de Guardabosques, en coordinación con la Policía Provincial, autoridades locales y otros organismos competentes, en un criadero ubicado en la comuna de Phuoc Thanh.



Durante la inspección, los agentes comprobaron que el propietario del establecimiento mantenía numerosos ejemplares de fauna silvestre sin poder presentar documentos que demostraran su procedencia legal, tal como exige la legislación vigente.



En total, las autoridades incautaron 104 animales, entre ellos 92 tortugas de espolones africanas (Geochelone sulcata), además de seis loros rojos (Eos rubra) y seis cotorras de mejillas verdes (Pyrrhura molinae), especies sujetas a regulación por la legislación forestal vietnamita y que figuran en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).



El propietario reconoció que no disponía de documentos que acreditaran el origen legal de los animales y su establecimiento tampoco contaba con el código oficial de registro exigido para las instalaciones dedicadas a la cría de fauna silvestre.



Tras levantar el acta correspondiente, las autoridades decomisaron los 104 ejemplares y los trasladaron al Departamento Provincial de Guardabosques, donde permanecerán bajo cuidado y custodia mientras continúan las investigaciones.



Después de las diligencias preliminares, la Policía de Tay Ninh decidió abrir un caso penal al respecto para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la legislación vigente.



Las autoridades señalaron que el caso refleja la estrecha cooperación entre los cuerpos forestales y la policía en la lucha contra los delitos relacionados con la fauna silvestre, contribuyendo a reforzar la aplicación de la ley, proteger la biodiversidad y prevenir el comercio y la tenencia ilegales de especies protegidas.



El Departamento de Guardabosques de Tay Ninh exhortó a ciudadanos, organizaciones y establecimientos de cría a cumplir estrictamente la normativa sobre gestión de animales silvestres y de las especies incluidas en los apéndices de la CITES, asegurando que únicamente se críen, comercialicen o transporten ejemplares de origen legal y con la documentación correspondiente.



Asimismo, recordó que las actividades de cría, compraventa, transporte o almacenamiento de fauna silvestre que infrinjan la legislación podrán ser sancionadas administrativamente o dar lugar a responsabilidades penales cuando existan elementos suficientes para ello./.

VNA