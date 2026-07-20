Vietnam pasa del tratamiento de residuos plásticos a la gestión integral de su ciclo de vida

Hanoi (VNA)- Expertos afirman que Vietnam necesita ir más allá de la recolección y el tratamiento de residuos plásticos una vez generados, y en su lugar gestionar los plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida, si el país quiere reducir la contaminación, acelerar la economía circular y fortalecer su competitividad en un mercado global más verde.



Durante años, los esfuerzos para combatir la contaminación por plásticos en Vietnam se han centrado principalmente en la recolección, el reciclaje y la eliminación de residuos. Sin embargo, a medida que el desarrollo sostenible y las normas de comercio verde cobran mayor importancia, los especialistas sostienen que se necesita un enfoque más amplio que abarque desde el diseño del producto y la selección de materiales hasta la producción, el consumo y el reciclaje.



Vietnam genera alrededor de 3,1 millones de toneladas de residuos plásticos al año, de las cuales casi el 48% no recibe el tratamiento adecuado. Los plásticos de un solo uso y las bolsas de plástico no biodegradables siguen siendo ampliamente utilizados en hogares, empresas y el sector de los servicios.

Exposición de productos reciclados en la Feria de Crecimiento Verde, en el marco de la Cuarta Cumbre de la Alianza para el Crecimiento Verde y los Objetivos Mundiales 2030 (P4G), celebrada en Hanoi en abril de 2025. (Foto: nhandan.vn)





Los expertos señalan que la magnitud del problema significa que la contaminación por plásticos ya no es solo un problema ambiental, sino un gran desafío para el desarrollo sostenible.



Para abordar este asunto, el Partido y el Estado han adoptado diversas políticas, entre ellas la implementación de la Ley de Protección Ambiental de 2020, el mecanismo de responsabilidad ampliada del productor, el Plan de Acción Nacional para la gestión de residuos plásticos marinos hasta 2030 y el programa nacional de desarrollo de la economía circular. Estas políticas buscan promover la producción y el consumo sostenibles, reduciendo gradualmente la dependencia de los plásticos de un solo uso.



A pesar de este progreso, la implementación sigue siendo compleja. Los sistemas de clasificación, recolección y reciclaje de residuos aún están fragmentados, las tecnologías de reciclaje son limitadas, los mercados de materiales reciclados están poco desarrollados y la sustitución de plásticos vírgenes continúa enfrentando barreras de costo y comercialización.



La doctora Nguyen Thi Hong Lieu, del Departamento de Gestión de Residuos de la Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, señaló que las políticas existentes se han centrado principalmente en el tratamiento de residuos después de su uso, mientras que las herramientas económicas para reducir el consumo de plásticos vírgenes siguen siendo insuficientes.



Indicó que Vietnam aún no ha establecido objetivos obligatorios para el contenido de plástico reciclado, y que la infraestructura para la clasificación, recolección y reciclaje de residuos, así como las bases de datos para el seguimiento de los flujos de materiales plásticos, aún no satisfacen las necesidades prácticas.



El doctor Nguyen Trung Thang, subdirector del Instituto de Estrategia y Política Agrícola y Ambiental, afirmó que Vietnam debe adoptar un enfoque de ciclo de vida similar al que se está implementando en otras naciones.



"Muchos países están pasando de la gestión de residuos a la gestión del ciclo de vida de los plásticos para reducir la dependencia de los plásticos vírgenes y promover la economía circular", explicó. "En lugar de centrarse únicamente en la recogida y el tratamiento posterior al uso, las nuevas políticas buscan controlar los plásticos desde el diseño del producto y la selección de materiales hasta la producción, el consumo y el reciclaje".



El Reglamento de la Unión Europea sobre envases y residuos de envases (PPWR, por sus siglas en inglés), por ejemplo, establece una hoja de ruta para aumentar el uso de materiales de base biológica en los envases entre 2027 y 2028, fomentando materiales alternativos y reduciendo las emisiones de carbono.



Vietnam también ha comenzado a aplicar este enfoque a nivel local. Además de implementar el mecanismo de Responsabilidad Extendida del Productor, varias localidades han introducido hojas de ruta para reducir los residuos plásticos y limitar los productos de plástico de un solo uso.



Hanoi se encuentra entre las localidades líderes en este ámbito. La ciudad ha adoptado la Resolución N.º 22/2025/NQ-HDND sobre la reducción de emisiones de plástico y un plan de acción para fortalecer la gestión de esos residuos, reduciendo gradualmente el uso de plásticos de un solo uso en las agencias públicas y fomentando alternativas respetuosas con el medioambiente.



Trung Thang afirmó que una transición efectiva requiere tres pilares estrechamente vinculados: política, ciencia y tecnología, e innovación. Las políticas sólidas incentivan la producción y el consumo sostenibles; la tecnología permite el desarrollo de materiales alternativos y un reciclaje más eficiente; y la innovación respalda nuevos modelos de negocio y cadenas de suministro circulares.



Por su parte, Do Hong Hanh, directora de BUYO Bioplastics, señaló que los subproductos agrícolas e industriales, como el bagazo de caña de azúcar y el grano usado de las cervecerías, podrían transformarse en materias primas para plásticos biodegradables.



Añadió que este enfoque reduciría la dependencia de los plásticos derivados del petróleo, a la vez que generaría valor añadido a partir de los residuos agrícolas. Sin embargo, las empresas que desarrollan materiales de base biológica y tecnologías de reciclaje siguen enfrentándose a obstáculos relacionados con las normas técnicas, la certificación de productos ecológicos y el acceso a la financiación.



Nguyen Tien Huy, director de la Oficina de Negocios para el Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), dijo que las empresas que continúan dependiendo en gran medida de plásticos vírgenes Vietnam se enfrenta a riesgos crecientes a medida que los mercados globales endurecen los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).



Pidió un mayor apoyo político, incluyendo entornos de prueba regulatorios, estándares técnicos más claros y medidas para acelerar la comercialización de materiales de base biológica.



Expertos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente también propusieron introducir un contenido obligatorio de plástico reciclado en determinados productos, así como ampliar los incentivos fiscales y los programas de crédito verde para fomentar la inversión en materiales reciclados y alternativos.



Consideran que, mediante la combinación de políticas eficaces, innovación tecnológica y la participación empresarial, Vietnam puede reducir la contaminación por plásticos y, al mismo tiempo, construir una economía más competitiva, circular y baja en carbono, en consonancia con los estándares verdes globales cada vez más exigentes./.