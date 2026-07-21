Economía

Central Retail intensifica cooperación para promover productos vietnamitas a nivel mundial

Central Retail y el Ministerio de Industria y Comercio reforzarán la promoción de productos vietnamitas mediante la Semana de Productos Vietnamitas y VIS 2026.

La viceministra de Industria y Comercio de Vietnam, Phan Thi Thang (derecha), recibe a Paul Le, vicepresidente de Central Retail Vietnam, encargado de la promoción comercial y las exportaciones, en Hanoi el 20 de julio. (Foto: moit.gov.vn)
La viceministra de Industria y Comercio de Vietnam, Phan Thi Thang (derecha), recibe a Paul Le, vicepresidente de Central Retail Vietnam, encargado de la promoción comercial y las exportaciones, en Hanoi el 20 de julio. (Foto: moit.gov.vn)

Hanoi (VNA) - El gigante minorista Central Retail intensificará su cooperación con el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam (MIC) para promover los productos del país indochino en los mercados internacionales y conectar a las empresas nacionales con compradores globales mediante una serie de actividades de promoción comercial, incluyendo la 8.ª Semana de productos vietnamitas en Tailandia y Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026).

La viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, y Paul Le, vicepresidente de Central Retail Vietnam a cargo de Promoción Comercial y Exportaciones, alcanzaron este acuerdo durante su reunión en Hanoi el 20 de julio.

Paul Le informó a la funcionaria vietnamita sobre los planes para organizar conjuntamente la 8.ª Semana de productos vietnamitas, que se celebrará a mediados de septiembre de 2026 en el centro comercial CentralWorld de Bangkok.

Este evento anual de promoción comercial tiene como objetivo promover la imagen, las marcas y la calidad de los productos vietnamitas entre los consumidores tailandeses, a la vez que crea oportunidades para que las empresas vietnamitas expandan sus redes de distribución en el mercado.

Según Paul Le, Central Retail continuará colaborando con el MIC en la organización de VIS 2026, que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh. El grupo participará en actividades de búsqueda de socios comerciales y abastecimiento, facilitando la incorporación de productos vietnamitas a su red de distribución y a los mercados internacionales.

Ambos eventos constituyen actividades clave de promoción comercial en el marco de la cooperación entre el MIC y Central Retail, con el objetivo de impulsar los productos vietnamitas y apoyar a las empresas en la expansión de sus mercados de exportación y el fortalecimiento de sus relaciones con compradores internacionales.

Paul Le afirmó que el grupo planea seguir invirtiendo y desarrollando modernos centros comerciales y supermercados en todo el país, contribuyendo así a la modernización de la infraestructura comercial y a la creación de empleo.

Añadió que la empresa también apoyará a los agricultores, cooperativas y empresas vietnamitas para que incorporen sus productos al sistema de distribución de Central Retail, aumentando así el valor y la competitividad de los productos vietnamitas tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Por su parte, Phan Thi Thang elogió las contribuciones de Central Retail a los programas de promoción comercial y sus esfuerzos por conectar los productos vietnamitas con los consumidores, e instó al grupo a seguir desarrollando nuevas iniciativas para promover y consolidar las marcas de los productos clave de Vietnam.

Expresó su confianza en que ambas partes mantendrán una estrecha coordinación para organizar con éxito la 8.ª Semana de productos vietnamitas en Tailandia y la VIS 2026, contribuyendo así a promover las exportaciones, fortalecer la posición de los productos vietnamitas en los mercados internacionales y ampliar la cooperación económica y comercial entre Vietnam y sus socios extranjeros./.

VNA
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