Hanoi acelera 236 proyectos de viviendas sociales

Hanoi (VNA) - Hanoi está acelerando el desarrollo de viviendas sociales con el objetivo de garantizar el bienestar de la población y generar un impulso para el crecimiento socioeconómico, esforzándose por completar y comercializar aproximadamente entre 25 mil y 27 mil apartamentos en 2026, una cifra superior al objetivo mínimo de 18 mil 700 fijado por el Primer Ministro.



Este requisito fue establecido por el Presidente del Comité Popular en la Directiva No. 16/CT-UBND de la ciudad, con fecha del 20 de julio de 2026, sobre la promoción del desarrollo de viviendas sociales en Hanoi, contribuyendo a la meta de un crecimiento socioeconómico de dos dígitos.



Según la Directiva, Hanoi ha publicado un plan de desarrollo de la materia para el período 2026-2030 con una lista de 236 proyectos de vivienda social.



Hasta la fecha, 147 proyectos de vivienda social y casas para las fuerzas armadas en la zona han sido aprobados por las autoridades competentes para inversión o asignados a inversionistas, con una superficie total de aproximadamente 583,3 hectáreas, una escala de alrededor de 132 mil apartamentos y un capital de inversión total de 11 mil 173 millones de dólares.



De estos, 30 proyectos han comenzado su construcción, que comprenden aproximadamente 24 mil 120 apartamentos.



La capital vietnamita plantea iniciar la construcción de los 114 proyectos restantes en el último semestre de 2026; al mismo tiempo, acelera el ritmo de ejecución de los que ya están en curso, esforzándose por que aproximadamente 77 completen los trabajos de cimentación, lo que permitirá ofrecer alrededor de 46 mil 100 apartamentos al mercado.



Con el fin de lograr tal objetivo, Hanoi exige una reducción mínima del 50% en el tiempo de tramitación de los procedimientos administrativos y la aplicación de un mecanismo de "vía verde" para los trámites relacionados con la planificación, la inversión, los terrenos y la construcción de proyectos de vivienda social.



Los proyectos que cuenten con terrenos despejados tendrán prioridad para completar los trámites necesarios con vistas a comenzar la construcción en julio y agosto de 2026.



La directiva también designa al Departamento de Construcción como organismo permanente del grupo de trabajo especial de la ciudad, para inspeccionar y supervisar periódicamente el avance de los proyectos cada dos semanas, entre otros aspectos.



Para los inversionistas, las autoridades municipales instan a cumplir sus compromisos con los plazos establecidos y coordinar de forma proactiva con los organismos pertinentes para aprovechar el mecanismo de "vía verde" y agilizar los procedimientos de inversión y construcción./.

VNA