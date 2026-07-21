Vietnam rinde homenaje a sus héroes con espectáculos conmemorativos

Hanoi (VNA) - Con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947-2026), Vietnam organiza en todo el país una amplia programación artística para rendir homenaje a los mártires, inválidos de guerra, veteranos enfermos y personas con méritos revolucionarios, al tiempo que promueve el patriotismo y la tradición de gratitud hacia quienes sacrificaron su vida por la Patria.



La Federación de Circo de Vietnam presentará el programa artístico "Junto al paso del tiempo", bajo el tema "Los corceles de la frontera", dedicado a homenajear a los soldados de la Guardia Fronteriza que contribuyeron y sacrificaron sus vidas en la defensa de la soberanía nacional.



El espectáculo, escrito y dirigido por el Artista del Pueblo Tong Toan Thang, reunirá a más de 60 artistas de la Federación de Circo de Vietnam, el Teatro Nacional de Artes Escénicas Tradicionales y la Guardia Fronteriza.



Según Toan Thang, "Junto al paso del tiempo" es una serie anual de espectáculos organizada con motivo del 27 de julio para exaltar las tradiciones revolucionarias. La edición de este año recrea la trayectoria de los soldados fronterizos en tiempos de guerra y de paz mediante escenas como "Atardecer en la frontera", "Cantando para ti", "Mercado de la montaña" y "Compañeros", combinadas con números de equilibrio, malabarismo, acrobacias en postes y cuerda floja, así como actuaciones con caballos y perros de servicio. El momento culminante del espectáculo será la escena "Los corceles de la frontera", que refleja el valor y la firmeza de los soldados en la defensa de la soberanía territorial.



El programa se presentará del 24 al 26 de julio en el Circo Central de Hanoi. Con motivo de estas funciones, la Federación de Circo también entregará obsequios a inválidos de guerra, veteranos enfermos, familiares de mártires, personas con méritos revolucionarios y víctimas del agente naranja.

El programa "Corona de Fuego" reúne a muchos cantantes muy queridos (Fuente: Organizadores)





Por su parte, el Teatro de Arte Contemporáneo de Vietnam ofrecerá el concierto especial "Corona de fuego" la noche del 26 de julio en Hanoi para rendir homenaje a los héroes nacionales y promover la tradición de gratitud.



Dirigido por el Artista del Pueblo Tran Binh y con dirección artística de la Artista Meritoria Quynh Trang, el programa se estructura en dos partes: «Al frente» y «Homenaje», que evocan el ambiente heroico de los años de guerra y resaltan el sacrificio de las generaciones anteriores.



En el concierto participarán destacados artistas como el Artista del Pueblo Quang Tho, el Artista Meritorio Viet Hoan y los cantantes My Linh, Duyen Quynh, Viet Danh, Huu Duc, Tong Linh y Truong Phuc.

Según Quynh Trang, el programa busca contribuir a que las nuevas generaciones valoren la paz y mantengan vivo el espíritu patriótico.



En Hanoi, las autoridades organizarán seis espectáculos artísticos en distintas localidades, con representaciones de cheo y cai luong (géneros teatrales tradicionales), marionetas acuáticas, circo, música y danza, dedicados a exaltar la tradición patriótica, la lucha por la independencia nacional y el sacrificio de los mártires y de quienes prestaron servicios a la Revolución.



En la provincia de Quang Ninh, el programa artístico especial "Por siempre veinte años" se celebrará la noche del 24 de julio en la Plaza 30 de Octubre, en el barrio de Ha Long.



El espectáculo recreará importantes hitos históricos y rendirá homenaje a los habitantes de Quang Ninh que sacrificaron sus vidas durante las guerras de resistencia.



Uno de los momentos centrales estará dedicado a la campaña nacional de 500 días y noches para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, con el propósito de preservar la memoria histórica y fortalecer el patriotismo entre las generaciones actuales./.