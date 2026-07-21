Vietnam sitúa el bienestar ciudadano como eje del desarrollo de las metrópolis de categoría especial

Hanoi (VNA) - Vietnam plantea que la calidad de vida y la felicidad de los ciudadanos sean el principal criterio para orientar el desarrollo de las ciudades de categoría especial, en el marco del proyecto de Ley de Desarrollo Urbano que propone una mayor descentralización, autonomía y flexibilidad institucional para impulsar el crecimiento urbano.



Expertos señalan que, para responder a su nuevo papel, Ciudad Ho Chi Minh debe adoptar una filosofía de desarrollo que coloque a las personas en el centro, considere la cultura como base espiritual del progreso y convierta el bienestar ciudadano en un indicador clave de desarrollo.



En línea con la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo cultural, las políticas de planificación urbana deben priorizar el desarrollo humano, la preservación del patrimonio histórico y cultural, así como la promoción de la identidad local. Entre las propuestas figuran medidas para proteger la identidad cultural de Saigon-Gia Dinh-Ciudad Ho Chi Minh, fomentar una ciudadanía urbana responsable, fortalecer la cultura del espacio público y desarrollar comunidades digitales responsables.



Asimismo, se recomienda establecer mecanismos para reconocer a los creadores, promover la educación en valores culturales, ampliar las inversiones en arte público y apoyar las industrias culturales mediante fondos de innovación e incentivos específicos.



Los especialistas consideran que el patrimonio urbano debe ser tratado como un recurso estratégico para el desarrollo. En este sentido, proponen elaborar inventarios patrimoniales, incorporar evaluaciones de impacto cultural en los grandes proyectos de renovación urbana, preservar paisajes arquitectónicos emblemáticos y proteger la memoria colectiva.



Especial atención recibe el sistema fluvial Saigon-Dong Nai y el bosque de manglares de Can Gio, considerados importantes activos ambientales y paisajísticos. Para garantizar un desarrollo sostenible, los expertos plantean reforzar la protección de ríos, canales y corredores ecológicos, preservar las superficies de agua naturales y promover el transporte fluvial y los espacios ribereños, evitando una urbanización que afecte la identidad propia de la ciudad.



Aunque el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano refuerza la descentralización para las ciudades de categoría especial, los especialistas consideran necesario ampliar las competencias de los distritos y comunas para lograr una gestión urbana más eficiente.



La experiencia internacional demuestra que varias grandes metrópolis han transferido amplias atribuciones a los gobiernos locales de base. Tokio cuenta con 23 distritos especiales con un elevado grado de autonomía, mientras que Singapur y numerosas ciudades de Europa y América Latina también aplican modelos descentralizados para responder con mayor rapidez a las necesidades de sus habitantes.



En este contexto, se propone que la futura ley establezca mecanismos más claros de delegación de competencias hacia distritos y comunas, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh, con el objetivo de mantener la coherencia de la planificación estratégica y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones flexibles adaptadas a las características de cada zona.



Los expertos también destacan la importancia de reforzar la participación ciudadana mediante consultas públicas obligatorias para los grandes proyectos, la publicación digital de los planes urbanísticos y la recopilación de opiniones antes de modificar la planificación, realizar grandes reasentamientos o transformar espacios públicos.



A su juicio, el verdadero valor de una ciudad de categoría especial no se mide únicamente por su crecimiento económico o sus grandes infraestructuras, sino por su capacidad para mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.



Con este objetivo, Ciudad Ho Chi Minh podría desarrollar un índice anual de evaluación urbana basado en referencias internacionales como el Happy City Index, el OECD Better Life Index y el City Prosperity Index de ONU-Hábitat. Este sistema incorporaría criterios relacionados con la calidad ambiental, el transporte público, las áreas verdes, los servicios de salud y educación, la seguridad, la satisfacción ciudadana, la cohesión social y la percepción de felicidad, con el fin de aumentar la transparencia de las políticas públicas y situar el bienestar de la población como principal indicador del desarrollo urbano./.

VNA