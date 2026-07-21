Lucha contra pesca ilegal se refuerza con confianza de pescadores

Da Nang, Vietnam (VNA)- Durante un patrullaje en aguas del centro de Vietnam, la Guardia Costera prestó atención médica de emergencia a un pescador de más de 60 años que había sufrido graves quemaduras dos días antes, lo que permitió que su embarcación continuara la faena sin tener que regresar anticipadamente a puerto.



Este episodio refleja que, en el camino para lograr el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea (CE) por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), el desafío no consiste únicamente en reforzar la inspección y sancionar las infracciones, sino también en generar la confianza necesaria para que los pescadores cumplan voluntariamente la normativa.



Durante una misión de patrullaje en aguas de la provincia de Gia Lai, un equipo de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam abordó dos barcos pesqueros para verificar el cumplimiento de las disposiciones contra la pesca INDNR y difundir la normativa vigente.



Poco después de aproximarse a una de las embarcaciones, los agentes fueron informados de que un pescador del barco vecino había sufrido quemaduras mientras cocinaba. Sin medicamentos a bordo y ante la gravedad de la situación, la tripulación estaba considerando regresar a tierra firme.



El personal sanitario del buque 390 acudió inmediatamente para prestar primeros auxilios, tratar las heridas, suministrar medicamentos y ofrecer instrucciones para su cuidado. Gracias a esta intervención, la embarcación pudo continuar su actividad pesquera.



Tras asistir al pescador, el equipo inspeccionó las licencias de pesca, el funcionamiento de los dispositivos de seguimiento por satélite y recordó la obligación de mantener activa la señal de monitoreo y de faenar únicamente en las zonas autorizadas. Además, los tripulantes recibieron banderas nacionales y pequeños obsequios como muestra de apoyo.



Según la Guardia Costera, contribuir a que cada campaña de pesca pueda desarrollarse con normalidad no solo ayuda a preservar los ingresos de los pescadores, sino que también fortalece la confianza necesaria para que continúen aferrándose al mar y respeten las normas que regulan la explotación de los recursos pesqueros.



En otra operación realizada frente a las costas de Quang Ngai, una patrulla inspeccionó un barco pesquero procedente de la provincia de Nghe An y detectó que parte de la documentación presentada consistía únicamente en fotocopias.



En lugar de limitarse a emitir una advertencia, los agentes explicaron detalladamente la normativa vigente y orientaron a la tripulación sobre la documentación que debía preparar antes de emprender largas campañas de pesca.



Al término de la inspección, los pescadores recibieron banderas nacionales y obsequios de apoyo. El capitán Le Van Son expresó su deseo de seguir contando con el acompañamiento de la Guardia Costera para poder desarrollar su actividad con tranquilidad y cumplir correctamente las disposiciones legales.



El coronel Le Huy, secretario del Comité del Partido y comisario político de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam, señaló que, además de hacer cumplir la ley, la institución considera que acompañar y respaldar a los pescadores constituye una responsabilidad política y un compromiso con las comunidades costeras.



Según el oficial, cuando los pescadores comprenden las normas, confían en las autoridades encargadas de aplicarlas y reciben apoyo oportuno en alta mar, acciones como mantener operativos los sistemas de seguimiento por satélite, completar las bitácoras de pesca o preparar adecuadamente la documentación dejan de ser una respuesta a posibles inspecciones y pasan a convertirse en una práctica asumida de forma voluntaria.



A su juicio, esa conciencia constituye la base para desarrollar una pesca sostenible y avanzar hacia el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la CE.



Acciones que pueden parecer sencillas, como suministrar medicamentos, orientar sobre los procedimientos administrativos o entregar una bandera nacional, han contribuido a fortalecer la confianza de los pescadores en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.



Sobre esa confianza se sustenta un mayor compromiso con las normas destinadas a combatir la pesca INDNR, favoreciendo el desarrollo sostenible del sector pesquero y acercando a Vietnam al objetivo de lograr que la CE retire la "tarjeta amarilla"./.

VNA