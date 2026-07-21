Gobierno vietnamita acelera la recuperación tras las inundaciones en Lai Chau

Lai Chau, Vietnam (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung visitó hoy las zonas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones en la comuna de Muong Than, provincia de Lai Chau, donde supervisó las labores de recuperación y expresó el respaldo del Gobierno a las familias damnificadas.



Durante la inspección sobre el terreno, Ho Quoc Dung elogió la rápida actuación del Ejército, la Policía, el personal sanitario y las autoridades locales en las tareas de rescate y asistencia a la población, e instó a intensificar la búsqueda de la persona que continúa desaparecida.



El viceprimer ministro expresó sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y del desaparecido, manifestó su solidaridad con quienes perdieron sus viviendas y bienes, y reafirmó que el Partido, el Estado y las autoridades de todos los niveles seguirán movilizando recursos para ayudar a la población a recuperar cuanto antes la normalidad.



Asimismo, pidió a las fuerzas competentes continuar la búsqueda de los desaparecidos, atender a los heridos, organizar dignamente los funerales de las víctimas y garantizar alojamiento temporal, alimentos, agua potable, ropa y otros bienes de primera necesidad para los damnificados.



También solicitó a los ministerios y organismos competentes coordinar con la provincia de Lai Chau las labores de saneamiento ambiental, prevención de epidemias y restablecimiento de la infraestructura vial.



Durante su visita a la zona de reasentamiento de la aldea de San Bay, destinada a 24 familias que perdieron sus viviendas, instó a la Región Militar II y al Mando Militar provincial a acelerar la construcción de las nuevas casas para que los afectados puedan reanudar su vida lo antes posible.



En la reunión con las autoridades provinciales, Ho Quoc Dung señaló que las recientes inundaciones provocaron graves pérdidas, aunque destacó la respuesta rápida y coordinada de la provincia para reducir los daños.



Subrayó que la prioridad es construir nuevas viviendas para los damnificados, revisar las condiciones de escuelas, centros de salud y otras infraestructuras esenciales antes del inicio del nuevo curso escolar y, a más largo plazo, evaluar las zonas con riesgo de deslizamientos para reubicar a la población en lugares seguros.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung inspecciona la zona de reasentamiento para las familias que perdieron sus hogares. Foto: VNA



También instó a elaborar planes detallados de respuesta ante desastres, mapas de riesgo y estrategias de evacuación adaptadas a los distintos niveles de precipitaciones.



Según el presidente del Comité Popular de Lai Chau, Ha Quang Trung, la riada registrada el 17 de julio afectó directamente a unos 900 hogares, con un total de 4.263 personas. La provincia solicitó al Gobierno central una ayuda de 500 mil millones de dongs (19,2 millones de dólares), de los cuales 300 mil millones de dongs (11,5 millones de dólares) procederían del fondo de reserva presupuestaria central de 2026 para construir una zona de reasentamiento destinada a unas 200 familias, restaurar infraestructuras esenciales, reactivar la producción y reducir los riesgos de deslizamientos. Con anterioridad, el Gobierno ya había asignado 50 mil millones de dongs (1,9 millones de dólares) para las labores de recuperación, mientras que la provincia concedió una ayuda inicial de 25 millones de dongs por cada víctima mortal.



Hasta la fecha, el desastre ha dejado siete fallecidos, un desaparecido y diez heridos. Alrededor de 200 familias resultaron afectadas, de las cuales 24 perdieron completamente sus viviendas. Además, unas 300 hectáreas de arrozales, cultivos y áreas acuícolas quedaron destruidas, mientras que numerosas carreteras, infraestructuras y bienes de la población sufrieron graves daños. Las pérdidas económicas se estiman en unos 190 mil millones de dongs (7,3 millones de dólares)./.



