Tuyen Quang toma muestras de ADN de familiares para identificar a cerca de cuatro mil mártires

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - La policía de la provincia septentrional de Tuyen Quang pondrá en marcha del 22 al 26 de julio una campaña de toma de muestras de ADN de familiares de más de 3.900 mártires no identificados, como parte de una iniciativa nacional destinada a identificar los restos de los caídos.



La campaña se llevará a cabo en tres centros principales de recolección que darán cobertura a 18 localidades de la provincia. La iniciativa forma parte de la campaña nacional de 500 días para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires, con vistas al 80.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947-2027).



Equipos móviles recorrerán comunas y distritos para realizar la toma de muestras en localidades como Minh Xuan, Son Duong, Ha Giang 2, Vi Xuyen, Meo Vac, Dong Van, Ham Yen, Chiem Hoa, Yen Hoa, Yen Minh, An Tuong, Bac Quang, Quang Binh, Pa Vay Su, Hoang Su Phi y Quan Ba.

Miembros del equipo de muestreo revisan el estado de la muestra para la prueba de ADN. (Foto: VNA)





La policía provincial ordenó a las unidades especializadas y a las autoridades comunales coordinarse estrechamente con el Departamento del Interior y los gobiernos locales para verificar la información sobre los mártires y sus familiares, actualizar la Base de Datos Nacional de Población y preparar el personal, los equipos y los recursos logísticos necesarios para la campaña.



Hasta la fecha, los equipos de búsqueda han inspeccionado más de 935 hectáreas, excavado cerca de 10.000 metros cúbicos de tierra y roca y recuperado 42 conjuntos de restos. Por su parte, las unidades de desminado y eliminación de artefactos explosivos sin detonar han revisado cerca de 3.000 hectáreas, equivalentes al 66% del objetivo previsto. Además, se han tomado muestras de ADN de 84 tumbas sin identificar en 10 cementerios de mártires.



Las labores de búsqueda y recuperación de restos afrontan crecientes dificultades debido a las características del terreno montañoso. Más de 73.000 hectáreas continúan contaminadas por artefactos explosivos remanentes de la guerra y, en numerosos casos, la información sobre los lugares donde murieron o fueron enterrados los soldados sigue siendo incompleta.



Ante esta situación, el Comité Provincial del Partido emitió una directiva en la que insta a todos los niveles del sistema político a reforzar el apoyo a las tareas de búsqueda, recuperación e identificación de los mártires, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales.



Asimismo, promueve una mayor aplicación de la ciencia y la tecnología mediante el desarrollo de una base de datos especializada para apoyar las labores de búsqueda e incorporar las pruebas de ADN como un procedimiento habitual en la identificación de restos. También exhortó al Frente de la Patria de Vietnam, junto con organizaciones sociopolíticas, empresas y ciudadanos, a aportar información, conocimientos técnicos y equipos que contribuyan a localizar a los soldados desaparecidos y sus lugares de enterramiento.



Las autoridades locales también fueron llamadas a mejorar los cementerios y monumentos dedicados a los mártires, con el propósito de convertirlos en espacios de memoria histórica que preserven las tradiciones revolucionarias y fortalezcan el patriotismo entre las nuevas generaciones.



Tuyen Quang cuenta con 24 cementerios de mártires que albergan 4.265 tumbas. De ellas, 162 requieren pruebas de ADN para confirmar la identidad de los fallecidos. En 84 casos no existe información identificativa, mientras que las 78 restantes solo conservan datos parciales. Hasta la fecha, ya se ha completado la toma de muestras en 10 cementerios de mártires de la provincia./.