Sociedad

Estudiantes vietnamitas siguen las huellas de Ho Chi Minh en Tailandia

Estudiantes vietnamitas en Tailandia participaron en “Viaje a las raíces 2026”, un programa cultural que recuerda la trayectoria del Presidente Ho Chi Minh y fortalece los lazos bilaterales.

Un grupo de estudiantes vietnamitas que estudian en Tailandia posan para una foto conmemorativa en el Museo Ho Chi Minh, en la provincia de Phichit. Foto: VNA
Un grupo de estudiantes vietnamitas que estudian en Tailandia posan para una foto conmemorativa en el Museo Ho Chi Minh, en la provincia de Phichit. Foto: VNA

Bangkok (VNA) - La Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Tailandia organizó los días 18 y 19 de julio el programa “Viaje a las raíces 2026: Siguiendo las huellas de Thau Chin”, en las provincias de Phitsanulok y Phichit, con la participación de 23 estudiantes vietnamitas de diversas universidades tailandesas.

En la Universidad Naresuan, en Phitsanulok, la delegación intercambió experiencias con estudiantes vietnamitas y tailandeses que cursan estudios de idioma vietnamita en ese centro. Como parte del programa, se celebró el concurso “Rung chuong vang” (Campana de oro), dedicado a la vida y trayectoria revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh, especialmente al período en que desarrolló actividades en Tailandia bajo el seudónimo de Thau Chin.

La actividad contribuyó a profundizar el conocimiento de los jóvenes sobre la historia, la cultura y la amistad tradicional entre los pueblos de ambos países.

Posteriormente, la delegación visitó el Museo Ho Chi Minh de Ban Dong, en la provincia de Phichit, donde ofreció flores en homenaje al líder vietnamita y conoció más sobre el movimiento patriótico de la comunidad vietnamita en Tailandia.

El programa tuvo como objetivo fortalecer la educación sobre las tradiciones históricas, fomentar el amor por la patria y promover el sentido de responsabilidad de las nuevas generaciones hacia el país.

Durante su estancia en Phichit, los participantes también tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la cultura y las creencias locales mediante la visita a un templo de la provincia.

El programa constituyó una ocasión para fortalecer la solidaridad y el intercambio entre los estudiantes vietnamitas en Tailandia, al tiempo que contribuyó a preservar la memoria histórica y consolidar la amistad entre las dos naciones./.

VNA
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