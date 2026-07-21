Patrimonio impulsa la construcción de marca de destinos locales

Hanoi (VNA) - Como parte de la estrategia para desarrollar las industrias culturales vinculadas al turismo, numerosas provincias vietnamitas están aprovechando su patrimonio, sus paisajes y su identidad cultural para fortalecer la marca de sus destinos, crear productos con un sello propio y aumentar su atractivo turístico.



La provincia de Quang Ninh se ha consolidado como uno de los ejemplos más destacados al integrar el patrimonio en sus productos culturales, turísticos y en la organización de grandes eventos.



Durante el primer semestre de 2026, la provincia recibió más de 12,4 millones de visitantes, generó 1,35 mil millones de dólares en ingresos turísticos y organizó 30 eventos culturales y deportivos a nivel provincial, nacional e internacional, además de 152 actividades de promoción y estímulo al turismo.



Con 609 sitios patrimoniales, entre ellos ocho Reliquias Nacionales Especiales, 19 elementos inscritos en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional y dos Patrimonios Mundiales, la Bahía de Ha Long y el Conjunto Monumental y Paisajístico de Yen Tu, Quang Ninh ha convertido su patrimonio en el eje central de sus principales eventos.



El Carnaval de Ha Long 2026 combinó un escenario al aire libre sobre la Bahía de Ha Long con el espectáculo "Olas de luz festivas", protagonizado por más de 70 embarcaciones turísticas.



Mientras, el programa artístico "Montaña sagrada de Yen Tu: Espíritu de mil años" puso en valor el patrimonio histórico, cultural y la sección budista Truc Lam de Yen Tu.



La provincia también ha acogido competiciones deportivas nacionales e internacionales en algunos de sus paisajes más emblemáticos.

El tejido artesanal de brocados es una de las características culturales de los habitantes de la aldea de Bac Hoa, en la provincia de Bac Ninh. Foto: VNA





Según Le Ngoc Thanh, director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Quang Ninh, convertir el patrimonio, el paisaje y la cultura local en el "escenario" de estos acontecimientos ha permitido crear una identidad propia para cada evento, fortalecer la imagen del destino y, al mismo tiempo, fomentar entre la población el orgullo y la preservación de su legado cultural.



La transformación de los valores locales en productos turísticos también se está consolidando como una estrategia en otras regiones del país.



Nguyen Quoc Hoan, presidente del Consejo de Administración de Senses Group, considera que los viajeros internacionales ya no buscan únicamente servicios turísticos, sino también descubrir las historias culturales que dan identidad a cada territorio.



En su opinión, Vietnam posee un extraordinario patrimonio cultural que debe desarrollarse de forma más sistemática para generar una mayor conexión emocional con los visitantes y reforzar la competitividad del sector.



Cuando estos valores se integran en la narrativa turística, los visitantes pueden comprender con mayor profundidad la identidad cultural de la región, señaló.



Para el profesor asociado Bui Hoai Son, miembro de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, construir la marca de un destino a través de las historias de su territorio y su gente constituye una tendencia cada vez más extendida a nivel internacional.



A su juicio, cada país solo puede diferenciarse si sabe poner en valor los rasgos culturales que le son propios.



El paso de un modelo basado exclusivamente en la explotación de recursos hacia otro centrado en la valorización del patrimonio cultural y su incorporación a la vida contemporánea está permitiendo que numerosas localidades consoliden una identidad turística diferenciada y, al mismo tiempo, proyecten la imagen de un Vietnam rico en patrimonio y diversidad cultural en el mapa turístico mundial./.