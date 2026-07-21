Movilizan recursos para ayudar a provincia de Lai Chau a superar secuelas de inundaciones

Hanoi (VNA) - El Gobierno vietnamita y la ciudad de Hanoi han destinado un total de 55 mil millones de dongs (unos 2,1 millones de dólares) para apoyar a la provincia norteña de Lai Chau en la recuperación de los graves daños provocados por las lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, así como para ayudar a los habitantes afectados a estabilizar sus vidas y reanudar la producción.



El 20 de julio, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang firmó la Decisión número 1316/QD-TTg, mediante la cual se asignan 50 mil millones de dongs (aproximadamente 1,9 millones de dólares) procedentes del fondo de reserva del presupuesto central de 2026 a Lai Chau para hacer frente a las consecuencias de los desastres naturales.



Según la decisión, el Comité Popular provincial de Lai Chau deberá coordinar los recursos disponibles, incluidos el presupuesto local, la ayuda del presupuesto central y otras fuentes financieras legales, para implementar con urgencia las tareas de recuperación tras los desastres, conforme a las regulaciones establecidas.



La provincia también deberá garantizar que los fondos sean gestionados y utilizados de manera pública, transparente y eficiente, destinados a los fines y beneficiarios correspondientes y en estricto cumplimiento de la normativa sobre el presupuesto estatal, evitando cualquier pérdida, irregularidad o uso indebido.



Lai Chau deberá informar sobre los resultados de la utilización de los recursos a los ministerios de Finanzas y de Agricultura y Medio Ambiente, así como a los organismos competentes para su posterior presentación al Primer Ministro.

Numerosos restos de madera y leña quedaron acumulados tras el paso de las inundaciones. (Foto: VNA)



Por su parte, la filial del Frente de la Patria de Vietnam en Hanoi anunció el mismo día la entrega de cinco mil millones de dongs (unos 190 mil dólares) procedentes del Fondo de Ayuda y Socorro de la ciudad para respaldar a Lai Chau en las labores de recuperación y asistencia a la población afectada.



Las intensas lluvias registradas durante los últimos días provocaron inundaciones repentinas y graves deslizamientos de tierra en varias zonas de Lai Chau, incluida la comuna de Muong Than, causando importantes daños humanos y materiales, afectando a las infraestructuras, la producción y las actividades cotidianas de los habitantes.



Actualmente, el nivel de agua en los ríos y arroyos de la provincia se mantiene elevado, mientras que numerosas áreas montañosas siguen bajo alerta por el riesgo de nuevos deslizamientos e inundaciones repentinas, especialmente en zonas que ya han sufrido los efectos de los desastres naturales y en laderas con terrenos saturados de agua.



Los fondos de apoyo serán transferidos al Fondo de Ayuda y Socorro de la provincia para su distribución a las zonas afectadas, contribuyendo a que los habitantes superen las dificultades, recuperen sus actividades productivas y restablezcan gradualmente sus condiciones de vida./.