Sociedad

Fragata vietnamita 015-Tran Hung Dao inicia su visita de intercambio con Armada de China

La fragata 015-Tran Hung Dao de Vietnam llegó a Guangzhou para participar en actividades de intercambio con la Armada china y fortalecer la cooperación en defensa.

Ceremonia de bienvenida a la delegación de la Armada Popular de Vietnam y al buque 015-Tran Hung Dao a su llegada al puerto naval de Xinzhou (Fuente: qdnd.vn)
Ceremonia de bienvenida a la delegación de la Armada Popular de Vietnam y al buque 015-Tran Hung Dao a su llegada al puerto naval de Xinzhou (Fuente: qdnd.vn)

Hanoi (VNA) - La fragata 015-Tran Hung Dao, perteneciente a la Brigada 162 de la Región Naval 4 de la Armada Popular de Vietnam arribó el 20 de julio a la Base Naval de Xinzhou, en la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong (China), para realizar actividades de intercambio con la Armada del Ejército Popular de Liberación de China.

La delegación de la Armada Popular de Vietnam está encabezada por el coronel Do Minh, subcomandante de la Región Naval 4.

La ceremonia de bienvenida fue presidida por el coronel Zhang Peiyu, subjefe del Estado Mayor de la Base Naval de Guangzhou de la Armada china. También asistieron el coronel Do Trong Duong, agregado adjunto de Defensa de Vietnam en China, así como representantes de las autoridades locales.

Durante el acto, el coronel Zhang Peiyu expresó su satisfacción por recibir a la delegación vietnamita y manifestó su deseo de que la visita y las actividades de intercambio dejen una impresión positiva en todos sus integrantes.

En nombre de la delegación vietnamita, el coronel Do Minh agradeció la cálida acogida brindada por la Armada china, y expresó su confianza en que las actividades previstas contribuirán a reforzar el entendimiento mutuo y la confianza entre las fuerzas armadas y las armadas de ambos países.

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Ceremonia de bienvenida a la delegación de la Armada Popular de Vietnam y al buque 015-Tran Hung Dao a su llegada al puerto naval de Xinzhou (Fuente: qdnd.vn)


Asimismo, señaló que la visita contribuirá a materializar el consenso alcanzado por los máximos dirigentes de los dos partidos y Estados para impulsar una cooperación en materia de defensa y seguridad "más sustancial".

Tras más de tres días de navegación, la fragata 015-Tran Hung Dao y la delegación vietnamita llegaron a China conforme al plan establecido.

Durante la travesía, la tripulación mantuvo estrictamente los turnos de guardia y los procedimientos operativos, garantizando el dominio de los sistemas técnicos de a bordo y una respuesta eficaz ante las distintas situaciones que se presentaron.

Las comunicaciones entre el buque y los distintos niveles de mando se mantuvieron en todo momento de forma fluida, mientras que los equipos técnicos funcionaron de manera coordinada, estable y segura./.

VNA
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